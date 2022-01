Difesa Milan, conferme sulla pista italiana | Affare low cost

Maldini e Massara potrebbero prendere un difensore italiano per rinforzare la retroguardia di Pioli: nuove conferme oggi.

Entro la chiusura del calciomercato invernale il Milan deve assicurarsi un nuovo centrale che completi il reparto. La stagione di Simon Kjaer è finita con anticipo per infortunio e Fikayo Tomori starà fuori un mese, la dirigenza vuole correre ai ripari e si sta muovendo in questi giorni.

Spesso si è parlato di piste estere come Sven Botman del Lille, Eric Bailly del Manchester United e Abdou Diallo del Paris Saint Germain. Il primo è incedibile e comunque costa oltre 30 milioni di euro, l’ex Villarreal può arrivare in prestito ma adesso è in Coppa d’Africa e per il terzo il PSG chiede 20-25 milioni. Complicata anche l’ipotesi Nathan Ake del Manchester City. Su alternative come Becir Omeragic dello Zurigo e Anel Ahmedhodzic del Malmoe le valutazioni sembrano più in ottica estiva.

Calciomercato Milan, sfida alla Lazio per Casale

Per quanto riguarda le opzioni in Serie A, il primo nome citato da tutti è quello di Gleison Bremer. Il brasiliano del Torino sarebbe un ottimo partner per Fikayo Tomori, ma Urbano Cairo lo vuole tenere almeno fino a fine stagione e sta negoziando con lui anche un rinnovo del contratto (scadenza attuale giugno 2023). L’ex Atletico Mineiro ha una valutazione superiore ai 20 milioni.

In Italia c’è anche un altro difensore che piace molto al Milan: è Nicolò Casale. Il 23enne sta disputando una buona stagione nella squadra di Igor Tudor. Stando a quanto rivelato da Sportmediaset, la sua candidatura per la difesa rossonera starebbe prendendo sempre più quota. Il suo prezzo fissato è di 10 milioni, quindi abbordabile.

Una concorrente nella corsa a Casale è la Lazio, che però in questo momento ha un calciomercato in entrata bloccato a causa dell’indice di liquidità. Deve prima fare delle cessioni per poter poi prendere dei rinforzi. La trattativa per il passaggio di Muriqi al CSKA Mosca non si sta sbloccando e ciò rappresenta un problema grande per la società biancoceleste.

Il Milan ne può approfittare per assicurarsi Casale e sembra intenzionato a provarci concretamente. Sportmediaset conferma che Bailly è un’alternativa reale, c’è l’ok del Manchester United al prestito. Vedremo se veramente a Milanello arriverà uno di questi due difensori centrali.