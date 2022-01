Calciomercato Milan, il centrocampista apre all’addio: “È possibile”

Uno dei centrocampisti spesso accostati al club rossonero torna a parlare del suo futuro. Non esclude un trasferimento immediato.

Il Milan a fine stagione rischia fortemente di perdere Franck Kessie, in scadenza di contratto, e bisognerà vedere come eventualmente lo sostituirà. Vero che ci saranno gli arrivi di Tommaso Pobega e Yacine Adli, ora in prestito rispettivamente a Torino e Bordeaux, però potrebbe essere preso un mediano con caratteristiche più simili a quelle dell’ivoriano.

Da tempo si parla di un interesse di Paolo Maldini e Frederic Massara per Boubacar Kamara, 22enne centrocampista francese di origine senegalese che milita nel Marsiglia. Anche lui ha un contratto che scade al termine del prossimo giugno e, salvo colpi di scena, non lo rinnoverà. Rappresenta una ghiotta occasione di mercato a parametro zero per più società.

Mercato Milan, Kamara conferma: può lasciare subito Marsiglia

Kamara dopo il pareggio tra Marsiglia e Lille nell’ultima giornata di Ligue 1 ha parlato anche del suo futuro ai microfoni di Amazon: «Ci sono tante voci di mercato e sono fortunato ad essere circondato dalla mia famiglia e dai miei amici. Quando torno a casa, riesco a staccare dal calcio. Devo restare concentrato sul campo e non pensare alle voci per dare il massimo. Il mio contratto scade a giugno e se rimango darò tutto affinché la squadra raggiunga il suo obiettivo, cioè la Champions. Resto in questa sessione di mercato? Tutto è possibile».

Il centrocampista francese non esclude nessuno scenario per questa finestra invernale del calciomercato. Dalla Francia nelle scorse settimane era trapelata la sua preferenza per un trasferimento solo in estate a parametro zero, così da scegliersi liberamente la prossima destinazione. Ovviamente il Marsiglia preferirebbe guadagnare qualche milione dal suo addio e non perderlo gratuitamente. Eventuali offerte per il cartellino verranno valutate, poi toccherà anche al giocatore decidere cosa fare.

La scorsa estate il club della Costa Azzurra aveva ricevuto proposte tra i 10 e i 15 milioni di euro, però le aveva rifiutate e sperava ancora che Kamara rinnovasse il contratto. Tuttavia, il calciatore non ha intenzione di firmare un nuovo accordo e ora il Marsiglia dovrà accontentarsi di un indennizzo ancora più basso in caso di cessione del cartellino. Vedremo se il Milan si farà avanti. C’è tanta concorrenza.

In Italia si parla soprattutto della Roma, che vorrebbe cedere Amadou Diawara e prendere proprio Kamara in mediana. I rapporti tra i club sono ottimi, il Marsiglia si è già preso Pau Lopez e Cengiz Under dai giallorossi. Potrebbero esserci nuovi affari a breve. José Mourinho ha già detto sì all’eventuale arrivo del 22enne transalpino.