Giampaolo alla Sampdoria: primo colpo dal Milan!

Il club di Serie A ha chiesto informazioni sull’esterno rossonero. Potrebbe partire nell’immediato! L’indiscrezione del giornalista di mercato…

Mancano meno di 15 giorni alla chiusura del calciomercato invernale, e Paolo Maldini e Frederic Massara sono a lavoro per dare una sistemazione alla rosa rossonera al fine di condurre al meglio la seconda parte di stagione. Si pensa soprattutto al nuovo acquisto in difesa, e agli esuberi da piazzare per fare spazio e provare a racimolare qualche milione.

Data l’emergenza in difesa, è ormai esclusa la partenza di Matteo Gabbia. Il centrale serve a Stefano Pioli, sia in termini numerici che di qualità. Matteo, nelle apparizioni di inizio anno, ha dimostrato di meritare già da adesso un posto di rilievo nella formazione del Milan. L’infortunio di Tomori ha certamente complicato i piani, e adesso rimangono Gabbia e Kalulu unici titolari disponibili nel ruolo.

Quindi, in attesa della guarigione di Romagnoli dal Covid e dell’acquisto del nuovo innesto difensivo il Milan non può certamente fare a meno di Gabbia. Alla porta, rimangono invece Pietro Pellegri e Samuel Castillejo. Sul primo c’è forte il Torino, con Juric garante del possibile colpo (lo allenava ai tempi del Genoa). Sullo spagnolo rimangono vigili alcuni club di Liga, mentre ormai è fuori corsa il Genoa.

Samu era un chiaro desiderio di Andriy Shevchenko, ma l’ex rossonero è stato ormai esonerato dal Grifone. Attenzione, però, perchè il gradimento per Castillejo rimane circoscritto nel capoluogo ligure. L’altro club è sulle sue tracce.

Castillejo, la Samp chiede informazioni: c’è l’ok del nuovo allenatore?

Ore calde e frenetiche in casa Sampdoria dopo l’esonero di Roberto D’Aversa. Non senza polemiche, il tecnico ex Parma è stato messo al palo e adesso i blucerchiati sono alla ricerca di un nuovo allenatore. In realtà, il profilo del successore di D’Aversa è già stato individuato. Si tratta di un caro ritorno, ovvero di Marco Giampaolo.

Nelle prossime ore potrebbe essere ufficializzato l’arrivo del tecnico abruzzese e si pensa già a che possibili colpi di mercato regalare al nuovo allenatore. Tra questi, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, c’è Samuel Castillejo. La Sampdoria, a detta dell’esperto di mercato, ha chiesto informazioni al Milan sull’ala destra.

È chiaro che Maldini e Massara aprirebbero alla cessione di Samu nell’immediato. Non è un segreto che il giocatore sia in vendita già dalla scorsa estate. Il Milan spera comunque poter lasciare partire lo spagnolo a titolo definitivo e non in prestito. I rossoneri ne fanno una valutazione di 7-8 milioni di euro. Vedremo se nelle prossime ore una trattativa tra Milan e Sampdoria prenderà piede.

Giampaolo ha già allenato Castillejo nella sua breve esperienza sulla panchina rossonera. Il colpo potrebbe quindi essere abbastanza gradito.