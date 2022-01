Calciomercato Milan, colpo dal Barcellona | Rivelazione dalla Spagna!

Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo Sport, il club rossonero è sulle tracce del mediano dei blaugrana.

Dal mercato di gennaio può uscire sempre qualcosa di inaspettato. Il Milan studia la soluzione per rinforzarsi in difesa dopo il ko di Tomori ma potrebbe rinforzarsi anche in altre zone del campo.

Con Kessie e Bennacer impegnati in Coppa d’Africa non è escluso che la dirigenza rossonero, se si presentasse un’occasione interessante, non possa piazzare il colpo. Pioli continua a ripetere che la rosa non dovrà per forza essere rimpolpata, ma se qualche top club dovesse lasciare partire dei giocatori importanti a prezzo di saldo il Diavolo allora ci penserebbe.

Maldini è alla ricerca di un po’ di qualità in mediana e studia varie soluzioni in giro per l’Europa. Dalla Spagna si vocifera che il club rossonero stia seguendo un giovane centrocampista di una big della Liga: stiamo parlando di Riqui Pig, in uscita dal Barcellona. Con sole 2 presenze da titolare in questa stagione fino ad ora, Pig valuta l’idea di lasciare il club che lo ha cresciuto e di dare una scossa alla sua carriera.

Milan su Riqui Pig: ma quanta concorrenza

Come riporta infatti il quotidiano Sport, a quindici giorni dalla fine del mercato il club blaugrana sta facendo delle riflessioni sul giovane centrocampista, che non è riuscito a trovare spazio neanche con Xavi alla guida della squadra, proprio come era accaduto con Koeman. Il canterano si è visto sorpassato da Gavi e Nico nelle gerarchie: solo 12 apparizioni per lui in questa stagione: 10 in Liga, una in Champions e una in Copa del Rey. Ecco perché il 22enne potrebbe lasciare il Barcellona in questa finestra di mercato

Sport spiega che le proposte per Riqui Pig non mancano e i rossoneri sono in buona compagnia . In Liga sono tre i club interessati a lui: Betis, Getafe e Granada. Non mancano le pretendenti anche dall’estero, in Premier c’è l’Arsenal a voler puntare sul classe ’99 nato a Matedepera. In Italia, oltre al Milan, anche Juventus, Inter e Napoli sono sulle tracce del calciatore spagnolo.