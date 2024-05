Dal Monza al Milan: “Diverse big sono interessate”

In caso di cessione di Maignan il Milan vuole farsi trovare pronto: già individuato il possibile sostituto, è un titolare in Serie A

Tra i tanti temi caldi in casa Milan, non manca in questo periodo quello relativo al calciomercato, ovviamente, e ai possibili sostituti di quei pochi big che al momento non sembrano essere incedibili. Come Mike Maignan, portiere fra i migliori al mondo che quest’anno ha dovuto fare i conti con un rendimento al di sotto delle sue possibilità e i soliti problemi fisici.

Diverse fonti parlano di una sua possibile cessione in estate per permettere alla società di fare cassa. Oltre al rendimento e agli infortuni, un altro problema legato a Maignan è la questione contratto. Sul rinnovo infatti la trattativa è ancora in alto mare: ecco perché la società potrebbe sfruttare l’altro anno di contratto rimasto per massimizzare la sua cessione. Vedremo quello che accadrà e quali saranno le volontà sia del Milan che del giocatore. Intanto però la società si guarda intorno per, eventualmente, non farsi trovare impreparata.

Di Gregorio-Milan, le parole dell’agente

Tra i tanti portieri che si sono messi in luce negli ultimi anni nel nostro campionato, oltre ai vari Sommer, Svilar e Provedel, un posto di assoluto rilievo è occupato da Michele Di Gregorio. Il portierone del Monza, scuola Inter, anche in questa stagione si è confermato come uno dei migliori nel suo ruolo, pronto a fare un ulteriore step in una carriera che potrebbe regalargli ancora grandissime soddisfazioni.

Accostato a tutte le big italiane, compresa la sua ex Inter, in questo momento Di Gregorio si gode le ultime gare con la maglia del Monza, consapevole di essere vicino a una scelta che potrebbe cambiare la sua vita. Una scelta che dovrà cercare di non sbagliare, per non gettare al vento un’occasione più unica che rara.

Interpellato sul futuro del ragazzo, ai microfoni di TvPlay.it il direttore sportivo del Monza, Michele Franco, non ha nascosto l’eventualità di un addio a fine stagione, ma non ha voluto sbilanciarsi sulla squadra che potrebbe vincere un’eventuale asta per l’estremo difensore italiano.

“Sono diverse le big interessate al suo acquisto“, ha confermato Franco, senza fare alcun nome e trincerandosi dietro una frase di circostanza: “Abbiamo rapporti con tutte le squadre più importanti“. Dove giocherà il prossimo anno è quindi ancora tutto da scoprire, ma sembra chiaro ormai che non sarà a Monza. E il Milan resta sempre sullo sfondo come un’eventualità da non sottovalutare.