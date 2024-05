Sfida Milan-Newcastle per un centrale: occasione a costo zero

Il Milan rinforzerà la difesa in vista della prossima stagione: sfida al Newcastle per un centrale di livello, la situazione

Simon Kjaer saluterà il Milan a fine stagione: l’annuncio l’ha dato l’agente stesso del calciatore danese che ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Niente rinnovo, insomma, per un calciatore che nel corso di questa stagione ha patito troppi problemi fisici.

Se il danese andrà certamente via, sicuramente non sono sicuri di restare in rossonero gli altri centrali. Dipenderà anche da come si svilupperà il mercato: non è un mistero, infatti, che sia Thiaw quanto Tomori siano finiti nel mirino dei top club europei.

Sul tedesco hanno posato gli occhi sia il Real Madrid che il Bayern Monaco: d’altronde è un classe 2001 con un fisico da corazziere grazie ai suoi 194 centimetri ed 89 kg di peso con ampi maegini di crescita. Il Milan, ovviamente, punta molto sul tedesco ma in caso di offerta irrinunciabile, come peraltro dimostrato già in passato, darebbe il via libera alla cessione. Attenzione anche alla situazione Tomori, da sempre molto considerato da alcuni club inglesi.

Milan, su Adarabioyo il Newcastle è in pressing

Il Milan, sul mercato, è quindi anche alla ricerca di un difensore centrale: a prescindere dalle situazioni legate a Tomori e Thiaw, infatti, c’è da rinfoltire un reparto che durante la stagione ha patito i troppi infortuni restando spesso in emergenza. Il tecnico Pioli in più di un’occasione è stato costretto a fare di necessità virtù ed a chiedere il sacrificio a Theo Hernandez di giocare fuori ruolo.

Tra i tanti difensori vagliati c’è anche Tosin Adarabioyo. Il difensore del Fulham è appetito dai rossoneri perché ingaggiabile a parametro zero. Lascerà, infatti, il club londinese nel prossimo giugno: con un contratto in scadenza fra praticamente un mese, può già in questo momento legarsi ad una qualsiasi altra squadra.

C’è, però, una concorrenza davvero folta sul calciatore: si tratta del Newcastle, molto interessato al centrale ed in grado di proporgli un contratto di gran lunga superiore a quello del Milan. I Magpies, però, non hanno ancora chiuso l’accordo con il difensore, con Adarabioyo che vorrebbe valutare al meglio ogni possibile opzione.

In questa stagione 20 presenze in Premier League per Adarabioyo con due reti all’attivo: sono, invece, 25 le gare disputate coppe comprese.