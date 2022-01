Infortunio Correa, il comunicato dell’Inter | Derby a rischio

Primi veri problemi per Simone Inzaghi, che in Coppa Italia ha visto uscire in lacrime un suo pupillo. Gli esami hanno confermato l’infortunio

Grave perdita per l’Inter, un giocatore molto importante è costretto a dare forfait per i prossimi impegni dei nerazzurri. L’infortunio è avvenuto in Coppa Italia. Non starà fuori troppo a lungo, ma tra poco più di due settimane c’è il Derby di Milano.

Sarà difficile un recupero per quella data, data la natura del problema che è muscolare. L’attaccante ha accusato il fastidio nei primi minuti del match contro l’Empoli di Coppa Italia giocato solo due giorni fa, ed Inzaghi si era mostrato visibilmente preoccupato avendo visto il giocatore uscire dal terreno di gioco con le mani sul viso e con le lacrime agli occhi.

L’infortunio però non è così grave come evidenziato dagli esami strumentali a cui si è sottoposto questa mattina. L’Inter ha aggiornato tutti i tifosi e la stampa delle sue condizioni attraverso un comunicato ufficiale. Difficile stabilire i tempi di recupero con certezza, di sicuro però la gara contro il Milan in programma il 6 febbraio è a forte rischio. E’ da capire adesso se lo staff di Simone Inzaghi deciderà di provare a forzare le operazioni con un recupero lampo oppure se lascerà passare il tempo dovuto prima di poter usufruire nuovamente dell’attaccante che tanto fortemente ha voluto con se a Milano.

Come sta Correa: problema di natura muscolare

L’uscita dal campo di Correa contro l’Empoli aveva fatto spaventare molto il popolo nerazzurro, dato che il Tucu è uno dei punti di riferimento di Inzaghi che lo spesso lo alterna a Lautaro Martinez e Dzeko. Questa mattina l’argentino si è sottoposto agli esami strumentali del caso, che hanno evidenziato un problema al flessore.

Questo il comunicato completo ed ufficiale pubblicato dall’Inter sul proprio sito: “Joaquin Correa si è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’esame ha evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato tra circa due settimane”.

Di solito, per un problema di questo tipo ci vogliono circa 3-4 settimane prima di poter tornare in campo. Questo potrebbe significare che il Tucu Correa non riesca a recuperare in tempo per la gara col Milan e questo ovviamente sarebbe un danno enorme per Inzaghi. E’ comunque il caso di guardare in casa propria per il Milan, con la speranza di poter recuperare più giocatori possibili nel minor tempo: c’è già il ritorno di Bennacer e Romagnoli, aspettando Tomori e… una sorpresa dal mercato.