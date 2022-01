Sky – Milan, sorpresa Gabbia: firma imminente

Secondo le ultime di Sky Sport ci sono novità importanti riguardo al contratto del difensore rossonero. Il Milan potrebbe presto ottenere il suo rinnovo..

Milan molto impegnato sul mercato, ma su pochi fronti, ovvero quello del difensore centrale e del nuovo attaccante che prenderà il posto di Pietro Pellegri. Secondo le ultime news sarà Marko Lazetic il nuovo colpo in prospettiva dell’attacco di Maldini e Massara.

Per il difensore si attende ancora il nome giusto, ma c’è la sensazione che nella prossima settimana potrà arrivare la fumata bianca definitiva. Oltre al mercato, però, il Milan è attento e concentrato anche sui rinnovi di contratto. Le ultime indiscrezioni parlando di dialoghi ben avviati per Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Rafael Leao.

Il più vicino sembra essere quello del francese terzino sinistro. In generale, per i tre sopracitati si sta formulando un prolungamento sino al 2026/2027 e un sostanziale aumento dell’ingaggio. Ma Isma, Rafa e Theo non sono gli unici per i quali il rinnovo è vicino.

Sky Sport ha dato una importante notizia dell’ultim’ora. Anche Matteo Gabbia è vicino al prolungamento di contratto. Una mossa, quella del Milan, per blindare il difensore e poi riflettere sul suo prossimo futuro. Di seguito i dettagli di Manuele Baiocchini.

Milan, rinnovo per Gabbia e poi eventuale prestito

In collegamento con Sky Sport, ha parlato Manuele Baiocchini. Il giornalista ha riportato che il Milan è molto vicino al rinnovo di contratto di Matteo Gabbia. Si tratterebbe di prolungamento quadriennale, sino al 2026 quindi. Previsto anche un’adeguamento dell’ingaggio che permetterebbe al giocatore di guadagnare più di un milione di euro bonus inclusi.

Come dicevamo, il rinnovo sarebbe preventivo a definire il futuro in rossonero del giovane difensore, ma nell’immediato l’ipotesi del prestito è sempre viva. Difatti, nonostante il prolungamento, il Milan potrebbe comunque mandare Gabbia a crescere e maturare in un altro club di Serie A.

Manuele Baiocchini afferma che è sempre il Cagliari la possibilità più concreta. Se il Milan dovesse riuscire nell’acquisto di un difensore centrale entro la fine di gennaio, Matteo potrebbe partire attraverso la formula del prestito.

Il club sardo è alla ricerca di un buon rinforzo in difesa, e Gabbia, per qualità e caratteristiche potrebbe essere il rinforzo più adatto. Nei prossimi giorni si potrà capire di più della situazione a Casa Milan. Il rinforzo d’esperienza in difesa è atteso, ma non è detto che il Milan riuscirà a mettere a segno il colpo.

Come spesso ribadito da Maldini e Massara, il club non farà un acquisto tanto per farlo. O il profili giusto, o nulla! E nel secondo caso, Gabbia rimarrà in rosa.