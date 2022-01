Vieri consiglia il Milan (e non solo): un’occasione di mercato da non perdere

Bobo Vieri ha tuonato! Il noto opinionista della celebre Bobo TV si è espresso in maniera netta riguardo al calciatore, e poi ha consigliato: “Milan, prendilo”

In Italia, e in generale nel calcio europeo, il problema dei contratti in scadenza sta diventando sempre più una costante. Oramai, c’è quasi la moda di far arrivare gli accordi tra società e calciatori al termine. A guadagnarci, nella maggior parte dei casi, sono gli agenti.

Vedute, obiettivi diversi, portano i calciatori a tirare la corda al massimo, pur di ottenere un aumento sostanziale dell’ingaggio, o di lasciare la società a zero e trovare un accordo più conveniente con un altro club. A volte, è invece la società stessa a non voler andare incontro alle esigenze del calciatore, e non ritenendolo più parte del progetto lo lascia andare senza alcun vincolo.

In Italia ormai se ne sente parlare ogni giorno. Un caso che sta attirando tanta attenzione mediatica è sicuramente quello di Dries Mertens. Il Ciro belga è in scadenza di contratto col Napoli il prossimo giugno, e ad oggi sembrano mancare le basi per un eventuale prolungamento. In questo caso, di che è la colpa?

Secondo le fonti più rinomate, Dries farebbe di tutto pur di rimanere a Napoli, anche abbassarsi lo stipendio da 4,5 milioni di euro a 3. Chi sta facendo i capricci è forse Aurelio De Laurentiis, patron azzurro che non sembra entusiasta delle richieste del suo attaccante. Certo, oggi Mertens ha 34 anni, ma il suo apporto è sempre decisivo per la squadra.

Leggi anche:

Vieri: “De Laurentiis è scarso, non capisce niente”

Molti ritenevano Dries un giocatore finito, ma questa stagione, attraverso gol deliziosi, ha dimostrato di poter fare ancora la sua parte, e di farla nel migliore dei modi. 8 gol in 21 presenze stagionali. Mertens è comunque un giocatore molto importante per la storia del club, uno che ha dimostrato un pazzo attaccamento alla maglia, come fosse un vero napoletano.

È il marcatore più prolifico della storia del Napoli, con ben 143 gol messi a segno. Adesso, però, il suo futuro è incerto. Mertens sembra si stia guardando intorno, dato il contratto in scadenza e il dialogo bloccato con il Napoli. Secondo Bobo Vieri, ex attaccante ed oggi grande personalità dell’opinione calcistica, è uno scempio pensare di lasciar partire un giocatore come Mertens.

Alla celebre Bobo TV, Vieri ha fatto una particolare dichiarazione, anche parecchio divertente. L’ex Inter e Milan non ha esitato a criticare duramente l’operato di De Laurentiis e poi ha stupito tutti accostando il nome di Mertens a Milan e Juventus. Insomma, quasi un consiglio quello dell’ex attaccante:

“De Laurentiis non capisce niente, è scarso. Fossi nella Juve o nel Milan prenderei subito Ciro Mertens. Ha 34 anni? Gli fai 2 anni di contratto, ti fa 20 gol a stagione e se le gioca tutte“.