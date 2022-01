Infortunio Ibrahimovic in Milan-Juve: le condizioni dell’attaccante

Ibrahimovic fuori per infortunio durante Milan-Juve, l’attaccante è stato sostituito da Giroud. Ecco le ultime sulle sue condizioni

Problema fisico per Ibrahimovic costretto ad uscire al 25′ del primo tempo di Milan–Juve. L’attaccante, dopo un contropiede dei rossoneri, ha immediatamente alzato il braccio per richiamare l’attenzione della panchina per chiedere la sostituzione. Dovrebbe essere un problema muscolare per Zlatan che si toccava dietro la coscia. In panchina gli hanno messo subito il ghiaccio dietro al polaccio: lo svedese ha avvertito un dolore al tendine achilleo. Ha chiesto immediatamente il cambio per evitare di peggiore la situazione.

Al posto di Ibrahimovic è ovviamente entrato Giroud, che era in ballottaggio con lo svedese fino all’ultimo. Pioli ha poi deciso di affidarsi a Zlatan che era in buone condizioni fisiche e che sente particolarmente queste partite così importanti, soprattutto contro la Juve che è la sua ex squadra. Il Milan perde sicuramente qualcosa ma Giroud ha dimostrato finora di essere un giocatore molto importante e soprattutto decisivo quando si gioca a San Siro.

Finora ha segnato tutti i gol con il Milan in casa, la speranza è che possa farlo anche stasera. L’infortunio di Ibrahimovic non dovrebbe cambiare i piani dei rossoneri per il mercato, a meno di notizie gravi sul suo rientro. Ricordiamo che il Milan ha chiuso l’operazione per Lazetic della Stella Rossa, un classe 2004 che sarà a disposizione di Stefano Pioli e chissà, a questo punto, se non potrà avere subito delle chance per giocare visto il problema fisico per Ibra. Seguiranno aggiornamenti.