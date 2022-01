Milan-Juve, Pioli: “Dopo lo Spezia non era facile ritrovarsi. Ora tutto sul derby”

Le parole di Stefano Pioli al termine del pareggio di questa sera tra Milan e Juventus, che non muove più di tanto la classifica.

Finisce 0-0 il big match della 23.a giornata di Serie A. Il Milan e la Juventus non si fanno male, in una gara anche fin troppo equilibrata. Un punto che sta bene a tutti ma non fa fare il salto di qualità a nessuna delle due rivali.

Ai microfoni di DAZN ha parlato poco fa il tecnico Stefano Pioli, per commentare l’andamento di una gara giocata discretamente dai suoi, ma senza squilli vincenti.

L’analisi del match del tecnico rossonero: “Abbiamo fatto una partita giusta per il nostro momento, ma ci è mancato qualcosa nell’area di rigore. A volte siamo stati poco precisi, decisi nella giocata finale. Ma il campo non ci ha aiutato, non ci ha fatto fare bene l’ultimo passaggio. Squadra attenta, decisa, abbiamo concesso poco ad un avversario forte”.

Com’è il bicchiere dopo questo pareggio: “Mezzo vuoto, ma per i punti mancanti con lo Spezia. Una partita così, con un altro risultato dell’altra sera, avrebbe un altro significato. Se riusciremo a vincere il derby saremo ancora vicino all’Inter. Altrimenti sarà un campionato simile a quello dell’anno scorso, dove abbiamo combattuto per il secondo posto. Dobbiamo continuare con le nostre idee, ma serve qualcosa di eccellente negli sforzi”.

Sulle difficoltà offensive: “Abbiamo lavorato sulla trequarti, accentrando Messias con buone soluzioni. Ci è mancata l’ultima giocata, non credo che le posizioni fossero sbagliate. Ci siamo arrivati lì davanti, ci siamo arrivati bene. Se Theo non sbaglia quel passaggio nel finale a Bennacer…E’ un momento duro per tutti, vincere le partite è complicato. Serve il guizzo, la giocata, la qualità. Ritroveremo anche quella fluidità e quella spensieratezza che dobbiamo avere. Dopo La Spezia non è stato facile, un conto è accettare quello che succede, un altro farsi scivolare tutto addosso. Sono comunque soddisfatto della prova”.

Il momento di Rebic: “Volevo inserirlo prima, ma l’infortunio di Zlatan ci ha tolto uno slot. Tornerà ad essere determinante, se sta bene è importante. Condizioni di Ibra? Non l’ho ancora visto, ha un dolore al tendine e diamo responsabilità al terreno. Speriamo recuperi nei prossimi giorni”.