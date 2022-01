Milan, Pioli parla di Lazetic | “Se la società l’ha preso…”

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa, al termine di Milan-Juventus, sul possibile nuovo arrivo in casa rossonera.

Si è conclusa con un pari senza rete il posticipo di San Siro fra Milan e Juventus. I rossoneri non riescono a superare la squadra di Allegri e devono accontentarsi di un punto.

I ragazzi di Stefano Pioli arrivano quindi alla pausa con 49 punti al secondo posto insieme al Napoli. Una partita dura e molto lottata a centrocampo. Non si è visto un grande spettacolo ma le attenuanti erano diverse, a partire dalle condizioni non ottimali del campo e dai pochissimi tifosi sugli spalti. L’allenatore rossonero, come di consueto, ha parlato nella conferenza stampa post match e oltre a commentare la sfida con i bianconeri ha anche espresso una battuta su Marko Lazetic.

Il giovane attaccante serbo è ormai praticamente un calciatore rossonero e nella prossima settimana dovrebbe arrivare a Milanello. Queste le parole di Pioli: “Per quanto riguarda Lazetic, quando e se arriverà, cercherò di capire che giocatore è, sapendo che se la società interviene in questo senso vuol dire che è un giovane di grande prospettiva, come abbiamo sempre fatto”. Il tecnico aspetta quindi il suo rinforzo in attacco, in attesa magari di un innesto anche per il reparto arretrato.