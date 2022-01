Milan, bomba all’improvviso: salta il difensore, ma occhio alle sorprese!

Il giornalista sportivo Daniele Longo, sul suo profilo Twitter, ha annunciato lo stop definitivo alla trattativa per il difensore. Ma non finisce qui…

A quanto pare, anche l’ultimo nome presente sul taccuino della dirigenza rossonera per la difesa, che peraltro sembra potersi concretizzare in qualche modo, svanisce definitivamente. A riportare la notizia è Daniele Longo, giornalista sportivo, su Twitter.

Secondo Longo, la trattativa è conclusa. Niente da fare per il Milan che aveva intravisto nel giocatore militante in Bundesliga un’ottima alternativa a Tomori e Kjaer e un vero e proprio investimento per il futuro, trattandosi di un 2001. Da quando si era iniziato a parlare di un interessamento dei rossoneri nei suoi confronti, non si era più allenato assieme al resto della sua attuale squadra e questo aveva lasciato presagire ad una possibilità concreta di portarlo in Italia.

Il suo club però ha sempre fatto muro ma nonostante questo Maldini e Massara ci hanno provato ripetutamente negli ultimi giorni. Molto probabile che abbiano alzato bandiera bianca dopo svariati tentativi. Arrivati a questo punto, il calciomercato del Milan potrebbe anche chiudersi così, con il solo acquisto di Marko Lazetic, un attaccante, e diverse cessioni con vari obiettivi, tra plusvalenze e sfoltimento della rosa. Occhio però alle possibili sorprese…

Il difensore non arriverà dalla Germania: Longo è sicuro

Non ha bisogno di essere interpretato il tweet di Daniele Longo, giornalista (anche) di Sportitalia. E’ sicuro che il difensore non arriverà dalla Germania. Ovviamente si riferisce a Thiaw, giovane calciatore in forza allo Schalke 04. A quanto pare la società tedesca si è imposta in maniera definitiva, rendendo impossibile il trasferimento del ragazzo su cui il Milan sembrava intenzione di fare sul serio.

Ma nonostante questo, Longo dice anche di stare molto attenti ad eventuali sorprese. Cosa significa questo? Che a quanto pare la dirigenza è comunque al lavoro per regalare a Pioli un colpo dell’ultimo minuto, un po’ come quelli a cui ci aveva abituato Adriano Galliani negli ultimi anni in cui è stato amministratore delegato del Milan. Insomma, si sa, il mercato regala sempre sorprese. I tifosi rossoneri sono un po’ delusi da questa sessione invernale, ma è ancora presto per dire l’ultima parola. Vedremo se il duo Maldini-Massara riuscirà a sorprendere tutti con un acquisto proprio allo scadere di questa finestra di calciomercato di gennaio.

Thiaw saltato definitivamente ma il mercato del #Milan potrebbe regalare una sorpresa — Daniele Longo (@86_longo) January 29, 2022

Lo stesso Longo, qualche minuto fa, ha dato qualche informazione in più su questa “sorpresa”, così da lui definitiva, a cui starebbe pensando il Milan. Sembra che i rossoneri stiano trattando per un centrocampista, ma ancora non si sa a chi il giornalista faccia riferimento. Probabile che si stia cercando un sostituto definitivo a Franck Kessie. Staremo a vedere…