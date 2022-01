Calciomercato Milan, tutto confermato: no ai rossoneri, resta in Francia

Arrivano conferme alla notizia che anche la nostra redazione aveva riportato già ieri. Manca soltanto l’ufficialità: niente da fare per il Milan

Il Milan deve dire addio in maniera definitiva ad un calciatore su cui aveva messo gli occhi dalla scorsa estate. Per un po’ è stato anche molto vicino a vestire la maglia rossonera, poi però le cose si sono complicate improvvisamente e adesso arriva la decisione definitiva dell’attaccante esterno.

Parliamo di un giocatore che milita in Ligue 1 e che continuerà a farlo, seppur con un’altra società. Il Milan, a dir la verità, ha mollato la presa dopo l’estate ma ha comunque continuato ad osservarlo da lontano. Già nella giornata di ieri diversi giornali avevano accennato alla notizia del suo probabile trasferimento in un altro club francese, ed anche la nostra redazione l’aveva riportata. Adesso arrivano ulteriori conferme: fissate già le visite mediche.

Già molti giornalisti sportivi, sui rispetti profili social ufficiali, stanno riportando la breaking news in questi ultimi minuti. La trattativa è confermata e a quanto pare anche già conclusa. Si attende solamente l’ufficialità dell’operazione portata a termine. Niente da fare per il Milan, che comunque in questa sessione di mercato ha fatto dei ritocchi nel reparto offensivo acquistando però una punta centrale e molto giovane come Marko Lazetic, privandosi così di Pietro Pellegri.

Leggi anche:

Faivre al Lione, è fatta: gli ultimi aggiornamenti

Come detto precedentemente, diversi addetti ai lavori stanno annunciando in questi ultimi minuti il tentativo andato a buon termine del Lione per l’acquisizione delle prestazioni sportive di Romain Faivre, esterno d’attacco in forza fino ad ora al Brest. Dalla Francia alla Francia dunque, questo il percorso del giocatore che per diverso tempo è stato sotto la lente d’ingrandimento di Maldini e Massara.

Come si può notare anche da questo tweet di Nicolò Schira, manca ormai soltanto l’ufficialità, dopodiché l’operazione potrà definirsi conclusa. Faivre si trasferisce al Lione per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, ed un contratto fino al 2026 con opzione per un ulteriore rinnovo. Il francese svolgerà le visite mediche nella giornata di domenica, dunque domani, subito dopo arriverà l’ufficialità dell’Olympique che è riuscito dunque ad accaparrarselo.

Niente Milan dunque per Faivre. I rossoneri guardano avanti e resta da capire soltanto quali siano le effettive intenzioni della dirigenza in queste ultime ore di mercato. Arriverà un colpo last minute a sorpresa? Ancora non possiamo saperlo, certo è che Maldini e Massara stanno facendo il possibile per permettere a Pioli di avere una rosa più completa possibile in tutti i reparti.