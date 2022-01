Il giornalista scherza: “Milan come Mattarella, si va verso la difesa-bis”

Commento ironico da parte del noto giornalista, che paragona la difesa rossonera a ciò che sta accadendo con la nomina del Capo dello Stato

Il possibile acquisto del difensore per sostituire almeno parzialmente la coppia titolare Tomori-Kjaer fa discutere ancora molto, a maggior ragione in queste ultime ore di mercato, proprio perché alla fine questo difensore potrebbe non arrivare mai.

Tanti i nomi accostati al Milan negli ultimi trenta giorni, ma nessuno alla fine è stato preso davvero in considerazione. Vuoi per motivi economici (soprattutto), vuoi per altri fattori extra, la dirigenza rossonera non è riuscita a chiudere nessun accordo con le società in cui militano attualmente quei giocatori che effettivamente potevano fare al caso dei rossoneri di Pioli. Poi chissà, il calcio ci ha spesso insegnato che nulla può essere dato per scontato, e dunque prima di fare valutazioni vere e proprie è giusto aspettare il gong finale di questo calciomercato.

Fatto sta che al momento è arrivato alla corte del diavolo soltanto Marko Lazetic, che peraltro è un attaccante. Il serbo va a sostituire di fatto Pellegri, che non ha convinto la società nella prima parte della stagione “costringendoli” a rimandarlo al mittente, ovvero al Monaco, che a sua volta lo ha girato in prestito al Torino. Diverse invece le operazioni in uscita, a dimostrazione del fatto che l’obiettivo primario di questa finestra è stato quello di sfoltire leggermente la rosa.

Pellegatti e la sua ironia: “Al Milan come al Quirinale”

In un mese che ha visto protagonisti in particolar modo i club rivali del Milan, vale a dire l’Inter che ha acquistato dall’Atalanta Robin Gosens, e la Juventus che si è assicurata tra l’incredulità generale le prestazioni sportive dell’attaccante su cui avevano messo gli occhi i club più importanti del mondo Dusan Vlahovic, i social si sono scatenati contro il Milan che è riuscita a portare a casa soltanto Lazetic.

Magari poi il vero affare lo hanno fatto i rossoneri, ma solo il campo saprà darci una risposta. E’ un dato di fatto che nell’ambiente milanista si respiri un’aria non proprio del tutto positiva. A smorzare questi giorni di tensione tra i tifosi, ci ha pensato il giornalista sportivo di fede rossonera Carlo Pellegatti, che sul suo canale Youtube ha parlato di questa situazione.

In particolare, il simpatico Carlo si è soffermato sulla situazione riguardante la difesa rossonera, paragonandola a ciò che è successo in questi ultimi giorni con l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica (a proposito, è stato rieletto Sergio Mattarella): “Al Quirinale è ormai fatta per il Mattarella-bis, e anche al Milan si va verso una difesa-bis… Molto probabilmente si andrà avanti con gli stessi uomini che hanno iniziato questa stagione, ovvero Romagnoli, Tomori, Kjaer che è infortunato e Kalulu. Sembra essere questa la decisione definitiva della società”.