Milan, ancora un’operazione in uscita! Va in Serie C: i dettagli

Continua il lavoro della dirigenza rossonera per quanto riguarda le cessioni di questa sessione di mercato. A breve ne sarà ufficializzata un’altra

Una sessione invernale di calciomercato molto produttiva per il Milan, ma per sfortuna dei tifosi rossoneri non parliamo di colpi in entrata. Sono soprattutto le cessioni ad avere avuto la meglio in questo mese e tutto ciò è un dato di fatto.

A poche ore dal gong di chiusura, è arrivato a Milanello il solo Marko Lazetic. La dirigenza è comunque sempre alla ricerca di un difensore centrale, un colpo last minute e che a questo punto diventa quasi insperato. All’inizio del mese si parlava di grandi colpi, come ad esempio Botman e Bremer. Col passare del tempo, però, questi nomi si sono allontanati sempre più a causa di un prezzo del cartellino di ognuno di loro molto alto e non adatto, in questo momento, alle casse societarie.

Molto probabile che il discorso con questi giocatori valutati così tanto riprendano per il mercato di giugno, dunque a partire dalla prossima stagione. Negli ultimi giorni si è andati forte su Thiaw dello Schalke 04. Qui il costo del cartellino era anche abbordabile, ma c’è stata l’opposizione del club tedesco. Vedremo se Maldini e Massara riusciranno a sorprendere tutti in queste ultime ore di mercato, o se il Milan andrà avanti fino al termine del campionato e della Coppa Italia con la rosa attuale.

Amore-Empoli, frenata improvvisa: il giovane sceglie il “calcio dei grandi”

Il Milan è sempre molto attento al suo settore giovanile ed ai propri talenti. Per questo motivo la dirigenza ha deciso che uno di questi, Jordan Amore, debba andare a giocare in un altro club minore per farsi le ossa. Sembrava fatta ormai per l’approdo del classe 2003 alla Primavera dell’Empoli. Così facendo, Amore non avrebbe cambiato categoria ma solamente casacca.

Stando a quanto riportato dal giornalista sportiva Nicolò Schira però, il giovane avrebbe deciso di optare per un altro team che lo segue da tempo, ovvero il Pescara, che attualmente milita in Serie C. Questa scelta è dovuta proprio al fatto che Amore ha voglia di mettersi in evidenza nel calcio dei grandi e la Lega Pro è il campionato perfetto per questo tipo di ragionamento. Empoli beffato dunque, la spunta il Pescara, ma tante erano le squadre interessate ad Amore.

A sorpresa il #Pescara si assicura l’attaccante Jordan #Amore (classe 2003) dall’#ACMilan. I rossoneri ieri avevano trovato l’accordo con l’#Empoli, ma la punta ha preferito il calcio dei grandi in C rispetto alla Primavera dei toscani. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 29, 2022

Una nuova avventura dunque per l’attaccante che ha militato nel Milan (Primavera) negli ultimi due anni della sua fin qui breve carriera.