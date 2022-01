Ufficiale: altro addio al Milan | Il comunicato dei rossoneri

Doppio addio in giornata in casa Milan. Dopo Kerkez arriva l’ufficialità di un’altra cessione: ecco il comunicato del club rossonero e i termini dell’accordo

Giornata di cessioni e ufficialità in casa Milan. Pochi minuti fa – come raccontato – è arrivato l’annuncio da parte dell’AZ Alkmaar dell’acquisto di Kerkes. Il terzino mancino lasciare il club rossonero dopo meno di un anno. Il calciatore classe 2003 ungherese si è legato agli olandesi fino al 30 giugno 2026.

Una cessione che permetterà al Milan di mettere a bilancio una piccola plusvalenza, i rossoneri, infatti, incasseranno circa tre milioni di euro.

Kerkes non è l’unico calciatore che ha fatto le valigie. Ha lasciato il Milan anche Alessandro Plizzari. Il giovane portiere lascia i rossoneri per legarsi al Lecce, fino al termine della stagione. Una cessione, l’ennesima per lui, in prestito per l’estremo difensore.

Il calciatore, con l’arrivo di Mirante, dopo l’infortunio di Mike Maignan, era scivolato in quarta posizione nelle gerarchie.

Il comunicato ufficiale dei rossoneri

“AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Plizzari all’US Lecce fino al 30 giugno 2022. Il Club augura ad Alessandro le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva“.

Attesa per Castillejo

A poche ore dalla chiusura del calciomercato, i rossoneri sono in attesa di novità anche da Samu Castillejo. Lo spagnolo non ha dato il via libera alla cessione al Valencia. Nonostante un accordo trovato tra i club, la partenza dell’ex Villarreal è dunque al momento bloccata. Non si muove nemmeno Daniel Maldini, che ieri è stato vicino all’approdo alla Spal, che ha mosso passi concreti per acquistarlo con la formula del prestito.