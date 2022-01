ML – Da Milanello: Lazetic a metà, Ibra e Tomori in palestra

A distanza di una settimana dalla grande sfida contro l’Inter, i rossoneri si preparano e provano a recuperare gli infortunati.

Il Milan continua a prepararsi in vista della ripresa del campionato. Al centro sportivo di Carnago va in scena l’allenamento sotto l’occhio attento della dirigenza rossonera.

Ad una settimana esatta dal match contro l’Inter di Simone Inzaghi, la squadra di Stefano Pioli si prepara al meglio e cerca di recuperare i pezzi più importanti per potersi giocare il derby al massimo delle sue possibilità. La sfida con i nerazzurri è in programma sabato 5 febbraio alle 18.

Allenamento mattutino per il gruppo che comincia a conoscere sempre meglio Marko Lazetic. Prima parte insieme ai compagni per il giovane attaccante serbo, che ha poi proseguito le fatiche con un lavoro atletico personalizzato. Ancora lavoro in palestra invece per Zlatan Ibrahimovic e Fiyako Tomori: entrambi devono recuperare da un infortunio.

Lo svedese era stato costretto a fermarsi durante il match contro la Juventus per un problema al tendine d’Achille ma per il derby non dovrebbero esserci problemi: la sua presenza non è a rischio. Decisamente più a rischio è la presenza dell’ex Chelsea, il cui recupero per il 5 febbraio, come anticipava qualche tempo fa Stefano Pioli, appare improbabile. Si rivedrà a breve anche Franck Kessie, eliminato con la sua Costa d’Avorio dalla Coppa d’Africa. Il trauma costale subito nell’ultimo match della manifestazione non preoccupa affatto e anche lui sarà a disposizione per la sfida scudetto.