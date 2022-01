Milan, ennesima concorrente per Bremer: il Toro ha già il sostituto

In estate sarà bagarre per il difensore del Torino con le big di Serie A che guardano tutte con interesse a lui per rinforzarsi. Il ds Vagnati ha già scovato l’alternativa.

In questi ultimi giorni sono tanti i ragionamenti da parte della proprietà del Milan in merito al possibile acquisto del difensore centrale. La società non vuole investire tanto per farlo ma la sensazione è che ci sia anche l’intenzione di affidare un altro elemento a Pioli in quel reparto.

Nelle ultime ore è stato proposto tramite alcuni intermediari, tra cui Oscar Damiani, il difensore dell’Arsenal William Saliba, attualmente in prestito in Ligue 1 al Marsiglia. La dirigenza rossonera ha però per ora rifiutato la possibilità, non essendo convinta a pieno del calciatore. Le cifre del suo cartellino sono molto alte e Maldini a quel punto vorrebbe puntare profili differenti, nel caso dovesse spendere così tanto.

Difficoltà quindi nel trovare il profilo ideale. Ogni soluzione nasconde in questo momento i suoi problemi, così come quella del centrale dello Schalke, Malick Thiaw, per il quale il club tedesco ha rifiutato una prima offerta del Diavolo. Thiaw rimane comunque una pista da non sottovalutare in questi giorni.

La sensazione comunque è che il Milan farà il vero investimento in difesa nella prossima estate. Per il presente, con l’imminente rientro di Tomori, che dovrebbe tornare dopo la pausa se non ci saranno complicazioni, si valuta solo un prestito. Il grande colpo il Diavolo lo ha in mente per l’anno prossimo. I profili principali sono sempre stati due: l’olandese del Lille, Sven Botman, e il brasiliano del Torino, Gleison Bremer.

Proprio su quest’ultimo si registrano novità. Secondo quanto riportato stamane da Tuttosport, infatti, sul calciatore c’è il forte interesse del Napoli, che si aggiunge a quello dei rossoneri, ma anche di Inter e Juventus. I partenopei potrebbero perdere Kalidou Koulibaly nella prossima stagione e hanno bisogno di un leader difensivo per possa guidare il reparto arretrato di Luciano Spalletti. Giuntoli stravede per il classe ’98 di proprietà dei granata e lo considera il primo profilo sul suo taccuino in quel ruolo.

Bremer è in scadenza nel giugno del 2023, per cui nella prossima sessione di mercato, ad un anno dalla scadenza del contratto, le richieste del patron Cairo (oltre 30 milioni di euro) dovranno necessariamente abbassarsi. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, tra l’altro i piemontesi starebbero già cercando di cautelarsi in caso di addio del 24enne, con un’offerta al Frosinone per Federico Gatti.