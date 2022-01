Infortuni Milan, l’analisi della Gazzetta | Il dato è clamoroso

Gazzetta.it ha analizzato in maniera dettagliata la stagione sin qui condotta dal Milan sotto il punto di vista degli infortuni. I numeri spaventano!

Il Milan, perfettamente come la scorsa stagione, sta rischiando di vedere svanito il sogno scudetto. Il derby del 5 febbraio sarà sicuramente decisivo, e aggiungeremmo ancora una volta “proprio come lo scorso anno”. La squadra di Pioli si è trovata nuovamente in difficoltà e c’è una costante che ha certamente causato tali complicanze.

La Gazzetta ha analizzato la stagione del Milan sin qui condotta. Ed è vero che in alcune gare può aver sbagliato l’allenatore, o l’arbitro, o i giocatori. Ma è inutile negare che nella formazione rossonera il problema legato agli infortuni è un fattore decisivo ed indiscutibile. La rosea ha in pratica sottolineato un concetto fondamentale.

Al netto delle critiche alle direzioni arbitrali e di un mercato invernale non esattamente scoppiettante, il Milan ha fatto un’impresa nel riuscire ad arrivare al derby di ritorno ancora in grado di lottare per lo scudetto – scrive Gazzetta.it.

Come dar torto a quanto riporta la rosea sul proprio sito? Guardando ai numero paurosi relativi agli infortuni del Milan in stagione, ci rendiamo subito conto di quanto questa squadra abbia messo in atto una vera e propria epopea.

Leggi anche:

Milan, 6 assenti a partita per infortunio

Insomma, in questa stagione, quando il Milan è scivolato si è sempre data la colpa all’allenatore e alle sue scelte. O comunque alla società per non aver mai fatto acquisti di spessore. Ma una volte per tutte c’è il bisogno di fermarsi e analizzare quanto successo durante questo anno.

Gazzetta.it analizza in maniera dettagliata i momenti peggiori nella rosa di Stefano Pioli in base al numero di infortuni. Ebbene, già il 19 settembre, contro la Juventus in trasferta, erano ben 6 le assenze: tra le quali alcune importantissime ovvero Ibra, Giroud e Calabria. Nella seguente gara contro il Venezia sono salite a 7. Ma se guardiamo al peggio, sono stati due i momenti davvero bui del Milan.

Uno è quello che va dal 16 ottobre, sfida al Verona, al 3 novembre, sfida Champions col Porto. Il Milan ha disputato sei gare in questo arco di tempo, ed ha avuto un minimo di 6 indisponibili a gara.

Poi c’è quello tra l’11 dicembre, sfida all’Udinese, e il 9 gennaio sfida di ritorno al Venezia. Cinque gare disputate in questo intervallo di tempo, con media di assenze a gara tra i 7 e gli 8 infortuni.

Il picco in infermeria è stato comunque toccato il 23 ottobre, quando il Milan giocava in trasferta a Bologna. Erano ben 9 gli indisponibili: Maignan, Plizzari, Florenzi, Hernandez, Kessie, Messias, Diaz, Rebic e Pellegri. Dividendo il numero totale di assenti per le 30 gare disputate viene fuori una media di 5,6 giocatori indisponibili a partita. Insomma, guardando ai numeri il Milan sembra aver fatto miracoli sino ad adesso.

Altro dato interessante riguarda i giocatori che hanno saltato più gare perchè reclutati in infermeria. Dopo Plizzari e Kjaer (per motivi ovvi), troviamo Calabria e Rebic (14), seguiti da Pellegri (10), Maignan, Ibra e Giroud (9).