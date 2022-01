Verso il derby: Ibrahimovic e Kessie, no problem

Tuttosport fa il punto sulle condizioni dei rossoneri infortunati. Arrivano notizie positive: ce la faranno per il derby?

L’emergenza infortuni sta continuando a complicare gli ambiziosi piani dell’AC Milan. Questa stagione, per assenze, si sta probabilmente rivelando peggiore di quella passata. Ormai da due anni la rosa di Stefano Pioli soffre il ripetersi costante di infortuni per molti dei suoi giocatori.

Ciò causa delle altalene prestazionali nella squadra, che è in grado di vincere una gara giocando il miglior calcio per poi perdere la seguente attraverso performance mediocri. La scorsa stagione, la corsa allo scudetto del Milan è stata letteralmente arrestata dall’incombere continuo di tali infortuni. E quest’anno il rischio è il medesimo!

Il Milan sabato 5 febbraio affronterà l’Inter capolista. L’anno scorso è proprio nel derby di ritorno che i rossoneri hanno perso ogni speranza di rimonta. E c’è l’immensa paura che adesso possa accadere lo stesso. Attualmente, i nerazzurri sono sopra di 4 punti al Milan (avendo però giocato una partita in meno). Solo una vittoria potrebbe concedere qualche chance di rimonta ai rossoneri, altrimenti…potrebbe essere fuga interista come la scorsa stagione!

Come accennato, però, gli infortuni rischiano di complicare una situazione già di per sè non semplice. Stefano Pioli al momento non può contare sulla presenza di tre giocatori chiave, rossoneri che rappresentano in parte la grande forza di questo Milan. Parliamo ovviamente di Fikayo Tomori, Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie.

Tutti e tre alle prese con un infortunio, sperano però di recuperare ed esserci a tutti i costi per il derby. Ci sono novità al riguardo.

Inter-Milan, grandi speranze per Ibra e Kessie

Secondo Tuttosport, in edicola oggi, ci sono delle possibilità per Ibrahimovic e Kessie di esserci al derby. Lo svedese si sta allenando a parte, ma per lui sono state escluse lesioni. Per questo le speranze sono grandi sulla sua presenza. La prossima settimana sarà decisiva per capire meglio. Una cosa è certa Zlatan non vuole affatto mancare!

Per quanto riguarda Kessie, questo tornerà in Italia lunedì dopo aver fatto visita alla sua famiglia in Costa d’Avorio. Il mediano si è infortunato durante la Coppa d’Africa. Trauma costale per lui, ma anche in questo caso sono state escluse lesioni e l’entità dell’infortunio non è affatto preoccupante. Franck verrà valutato al suo ritorno a Milano durante tutta la prossima settimana, ma Tuttosport racconta di come siano serie le speranze di rivederlo in campo per il derby. Sarebbe davvero un’ottima notizia per Stefano Pioli!

Qualche dubbio in più c’è invece su Fikayo Tomori. L’inglese sta continuando ad allenarsi in palestra e sembra improbabile il suo completo recupero entro il 5 febbraio. Certo, mai dire mai nella vita ma in alcune situazioni è inutile illudersi. Fik ha subito un intervento in artroscopia e quindi sarà più complicato recuperare in così poco tempo.

Ad ogni modo, i rientri di Kessie e Ibra potrebbero essere fondamentali per la sfida all’Inter. Il Milan ha bisogno dei suoi leader per tentare l’impresa ed evitare quanto accaduto la scorsa stagione.