Proposto al Milan, lo vuole il Real Madrid | Serve a convincere Mbappé!

Il giocatore proposto al Milan è nel mirino di un altro top club d’Europa. La big vorrebbe tentare l’assalto per averlo la prossima stagione…

Ultimi giorni del calciomercato con il Milan intento a piazzare i restanti colpi, sia in entrata che in uscita. L’ambiente rossonero si aspettava qualcosa di più sul fronte degli acquisti. Ma non è ancora detta l’ultima parola, dato che in tre giorni potrebbe accadere di tutto.

Maldini e Massara, dopo aver prelevato dalla Stella Rossa il giovane e promettente Marko Lazetic, continuano nella loro ricerca al difensore centrale. Il profilo desiderato è stato ben delineato: giovane ed economico. Caratteristiche che erano state ritrovate in Malick Thiaw, centrale difensivo dello Schalke 04 sul quale si dice un gran bene.

La trattativa sembra però essersi arenata, con il Milan che ha offerto poco più di 6 milioni di euro, e con lo Schalke rimasto fermo sulla richiesta di 10. Cifra che la dirigenza milanista ritiene esagerata, ed ecco che si è già alla ricerca di un nuovo profilo. Si è tanto parlato di Maxime Esteve del Montpellier, ma anche questa pista si è man mano raffreddata.

Una delle notizie più importanti del giorno, riguardanti il mercato del Milan, è sicuramente la visita nelle sede rossonera del procuratore Oscar Damiani. Il noto agente, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ha proposto a Maldini e Massara il profilo di un giovanissimo difensore molto interessate.

Si tratta di William Saliba, classe 2001 attualmente in forza al Marsiglia ma in prestito dall’Arsenal. Di nazionalità francese, Saliba rappresenta certamente un ottimo prospetto. I Gunners lo hanno acquistato nel 2019 dal Saint-Etienne per ben 30 milioni di euro. E adesso, è proprio questo l’aspetto che poco convince il Milan.

Maldini e Massara non si sono mostrati convinti del possibile acquisto di Saliba. Innanzitutto, il Diavolo lo acquisterebbe adesso soltanto attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto. E questo avrebbe un costo attorno ai 20 milioni di euro. Cifra da spendere che il Milan non ha minimamente tra i suoi piani.

La dirigenza rossonera vorrebbe piazzare un altro colpo stile Lazetic: giovane e promettente ma con un costo simile ai 5 milioni di euro. Saliba è stato acquistato per 30 milioni, ed è difficile pensare che oggi possa valere un quarto di quella cifra.

Al francese non mancano comunque le pretendenti, e anche di alto prestigio. Secondo quanto riportato da Sport, il Real Madrid starebbe pensando a William Saliba come nuovo giovane innesto per la prossima stagione. Il classe 2001 sarebbe una richiesta di Carlo Ancelotti, che vorrebbe quanto prima dare una sistemazione alla sua retroguardia.

William Saliba è molto amico di Kylian Mbappè. I due sono in pratica cresciuti insieme nella cittadina di Bondy. Si sa, il magico 7 del PSG è vicinissimo al Real, e secondo Sport l’amicizia tra i due potrebbe essere decisiva per il doppio colpo dei blancos.