Milan, debutto e assist con la Primavera: è appena arrivato dalla Serie D

Il mercato scorre e intanto oggi ha giocato il Milan Primavera. Vittoria importante contro l’Empoli e debutto – con assist – per l’ultimo arrivato

Mancano solo due giorni alla fine del calciomercato e in casa Milan è tutto fermo. L’unica situazione in attesa di sviluppo è legata a Samu Castillejo, il quale sembra avere dei dubbi in merito alla possibilità di andare al Valencia. Su di lui c’è anche il Rayo Vallecano, oltre alle solite spagnole e alla Sampdoria, ma per adesso il calciatore sembra propenso a rimanere.

Così come Daniel Maldini che, dopo una giornata di riflessioni, ha deciso di rifiutare la proposta di prestito della Spal (con il presidente Tacopina che ieri pubblicamente ha ammesso l’interesse). Niente da fare, Daniel resta in rossonero e sarà ancora il vice Brahim Diaz. Paolo Maldini in questi minuti non era in sede ma al Vismara dove ha giocato la squadra Primavera allenata da Giunti. I rossoneri hanno giocato contro il fortissimo Empoli e hanno vinto 3-1. Doppietta di Nasti, che ha sbloccato il risultato del primo tempo, e poi rete dello svedese Roback, che ha debuttato in prima squadra nel recente Milan-Genoa di Coppa Italia. E proprio sul gol di quest’ultimo è arrivato l’assist dell’ultimo arrivato nelle squadra Primavera dei rossoneri: è Bob Murphy Omoregbe, acquistato dal Borgosesia (club di Serie D).

Milan, Omoregbe si mette subito in mostra

Appena arrivato, l’allenatore Giunti ha deciso di farlo debuttare a partita in corso nel ruolo di esterno destro. Ha dimostrato subito una caratteristica molto interessante: la velocità. Gli ha permesso di disturbare il difensore in fase di impostazione, di toccare la palla e di recuperarla una volta persa, così non ha dovuto fare altro che appoggiare la palla al centro dove Roback a porta vuota non ha dovuto fare altro che segnare il gol del definitivo 3-1. Omoregbe in generale ha giocato un’ottima partita e ha dato buoni spunti. Chiaramente siamo solo all’inizio e soprattutto il campionato Primavera è un contesto che lascia un po’ il tempo che trova. In ogni caso avrà modo lì di mettersi in mostra. Sicuramente è un ragazzo da tenere d’occhio.