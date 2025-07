Jashari, è finita: il Milan non aspetta più

Le ultimissime sul giocatore belga. Può essere il momento giusto per l’affondo: il punto della situazione

Ardon Jashari sarebbe dovuto trasferirsi al Milan ormai da settimane. Il Diavolo, d’altronde, aveva raggiunto un accordo con il calciatore, soddisfando poi le richieste del Club Brugge.

Almeno questo era quanto avevano comunicato ai rossoneri gli agenti del centrocampista, ma il club belga ha alzato un muro fin qui invalicabile. Un muro che regge davvero da settimane. Il Milan, però, non ha perso la pazienza, mantenendo vivi i rapporti con l’entourage di Ardon Jashari. Il giovane calciatore, nel frattempo, ha fatto tutto quello che poteva fare: non ha rotto con il Club Brugge, ma ha ribadito la ferma volontà di voler sposare il progetto rossonero.

L’offerta, però, da parte del Milan non è mai cambiata: 32,5 milioni di euro più 5 milioni di bonus. L’attesa è davvero snervante per tutti: per il calciatore che non riesce ad allenarsi come vorrebbe, ma anche per tutti i tifosi del Diavolo che sono stanchi per quanto si sta vivendo.

Dalle parti di via Aldo Rossi, invece, si è sempre stati convinti che il tempo avrebbe giocato a favore del Milan. Ora, però, è tempo di affondare. E’ tempo di provare a chiudere per Ardon Jashari: sono così pronti nuovi contatti con il Club Brugge.

Calciomercato Milan, attesa per il via libera: ore calde per Jashari

C’è la sensazione di essere difronte ad una svolta per il calciatore che ha da tempo detto sì al Milan per un contratto di poco inferiore ai tre milioni di euro netti a stagione.

E’ evidente che non si potrà attendere in eterno, anche se il Milan non ha allacciato contatti con nuovi centrocampisti. Giorgio Furlani qualche giorno fa ha fatto capire che senza l’arrivo di Jashari, il Diavolo potrebbe rimanere così: d’altronde numericamente il Milan è al completo.

Dopo l’uscita di Tommaso Pobega, trasferitosi al Bologna, servono altre partenze: a partire da quelle di Ismael Bennacer e Yacine Adli. Ma per un nuovo innesto – come può essere Guerra del Valencia – occorrerebbe l’addio anche di Yunus Musah, che con l’Arsenal ha giocato titolare senza però convincere. L’americano è finito così nel mirino della critica dei tifosi. Per l’ex Valencia, Giorgio Furlani vorrebbe una cifra superiore ai 25 milioni di euro