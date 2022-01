Milan, addio Castillejo | Nuova soluzione possibile!

La trattativa per il trasferimento di Castillejo al Valencia ha subito uno stop: intanto un altro club prova a inserirsi sul giocatore.

Il Milan sta cercando di cedere Samuel Castillejo, giocatore che non rientra più nel progetto. Già in estate il club provò a venderlo, ma senza successo. In questa sessione di calciomercato nuovo tentativo, però l’addio non è ancora vicino.

Proprio quando la trattativa per il passaggio in prestito al Valencia sembrava vicina a una conclusione positiva, c’è stato uno stop. Sia La Gazzetta dello Sport che il Corriere dello Sport stamane scrivono che c’è un problema riguardante lo stipendio dell’esterno offensivo spagnolo. Sarebbe questo il fattore che blocca l’operazione, anche nella giornata di ieri è emerso anche che l’ex Villarreal non sarebbe completamente convinto della destinazione. C’è una situazione di standby adesso.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, il Valencia va su altri obiettivi

La trattativa per il trasferimento di Castillejo al Valencia non è ancora sfumata, ma il club spagnolo valuta anche altri esterni come Bryan Gil del Tottenham e Carles Perez della Roma. Se una delle opzioni alternative dovesse decollare, il Milan rischierebbe di tenersi ancora Samu in organico. A meno che non spuntino altre pretendenti con delle offerte congrue e con argomenti convincenti anche per il calciatore.

Secondo quanto scritto in Spagna da Elgoldigital.com, anche il Rayo Vallecano pensa a Castillejo. La terza squadra di Madrid si vuole inserire nella corsa al giocatore ed è pronta a formulare un’offerta di prestito con diritto di riscatto per assicurarselo. Un progetto che potrebbe essere più allettante per Samu rispetto a quello proposto dal Valencia e anche dall’Espanyol.

Al Rayo Vallecano serve un esterno destro offensivo e Castillejo potrebbe trovare spazio nella formazione di mister Andoni Iraola. La squadra è ottava nella classifica della Liga, davanti di due punti rispetto al Valencia e di quattro rispetto all’Espanyol. In organico c’è un campione come Radamel Falcao, che ha bisogno di nuovi assist per aumentare il suo bottino di gol stagionali.

Vedremo se sarà il Rayo Vallecano a spuntarla. Intanto la trattativa con il Valencia è in standby e, al momento, non risulta che ve ne sia una in corso con l’Espanyol. Gli agenti del giocatore sono pronti a valutare più opportunità. Castillejo sembra intenzionato a tornare in Spagna e potrebbe essere accontentato. Sicuramente non dovrà tirare la corda per quanto concerne lo stipendio, altrimenti il trasferimento salterà.