Milan, bomba di Di Marzio: “Tentativo per Renato Sanches” | Affare saltato

Bomba di Gianluca Di Marzio in questi minuti: il Milan avrebbe fatto un tentativo in extremis per Renato Sanches. L’affare è saltato per un motivo ben preciso

Il Milan ha fatto un tentativo in extremis per Renato Sanches del Lille. Lo ha rivelato Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale proprio in questi mintu. Secondo il noto giornalista, i rossoneri avevano trovato un accordo di massima con i francesi per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. L’affare però è saltata e la colpa è del calciatore.

Come riportato da Di Marzio, infatti, a far saltare tutto è stata la richiesta di ingaggio troppo alta del giocatore portoghese. Il Milan, probabilmente per dare un segnale dopo gli acquisti di Juve e Inter, ha provato ad anticipare un colpo che poteva concretizzarsi in estate. Evidentemente però non c’è tempo materiale disponibile per trattare e arrivare ad un accordo e le prime richieste di Renato Sanches sono state ritenute troppo alte dai rossoneri. E così l’affare è saltato, purtroppo. Il portoghese è uno dei tanti nomi fatti per il calciomercato rossonero della prossima estate, ed è anche uno dei profili più apprezzati dai tifosi che avrebbero sicuramente esultato per un suo arrivo.

Leggi anche: Dejan Savicevic, cosa fa oggi il leggendario numero 10 del Milan

Renato Sanches, il Milan ci riprova in estate?

Renato Sanches come detto è un nome che viene accostato al Milan da molto tempo. Lo stesso calciatore, in una recente intervista, ha rivelato di essere a conoscenza dell’interesse dei rossoneri per lui. Dopo la negativa esperienza al Bayern Monaco, con il Lille ha trovato una continuità pazzesca, tanto dal diventare uno degli uomini decisivi per la vittoria del campionato dello scorso anno. Ormai sembra pronto al grande salto e il Milan potrebbe essere la squadra per lui. Anche perché i rossoneri hanno ottimi rapporti con il suo agente, Jorge Mendes, con il quale è in corso una trattativa per il rinnovo di contratto di Rafael Leao.

Entra nel nostro gruppo Telegram e interagisci con la redazione!

Per ora l’affare non si è fatto e il motivo è chiaro: troppo alte le richieste del calciatore. Che, presumibilmente, resteranno le stesse anche per l’estate. Renato Sanches è in scadenza nel 2023 e ha tanti club pronti a corteggiarlo. E, soprattutto, pronti ad accontentare le sue richieste economiche. Il Milan probabilmente farà un altro tentativo in estate, come era già previsto dalla dirigenza. Di fronte all’indiscrezione riportata da Di Marzio, però, ci sembra difficile che l’affare possa davvero andare in porto in futuro. Vedremo se Paolo Maldini nelle prossime occasioni confermerà questo tentativo in extremis per il centrocampista portoghese. Che avrebbe sicuramente portato fra i tifosi un po’ più di entusiasmo per questo calciomercato privo di colpi (a parte Lazetic).