Clamoroso: Ancelotti rischia di non poter allenare | Il motivo

L’ex tecnico rossonero Carlo Ancelotti vittima di questione burocratiche. Ora rischia di non poter più guidare in panchina.

In un calcio composto ormai solo di scambi miliardari, marketing estremo e business man, c’è ancora spazio per storie stravaganti legate alla burocrazia.

L’ultima questione molto particolare riguarda una nota conoscenza di casa Milan. Ovvero l’ex mediano e tecnico Carlo Ancelotti, uno degli allenatori più vincenti e prestigiosi della storia rossonera ed internazionale. Attualmente è alla guida del Real Madrid, e sta portando la formazione madrilena verso l’ennesimo titolo nazionale.

Un’ottima stagione finora quella dei blancos sotto la guida di Ancelotti. Il quale però rischia seriamente di non poter allenarli direttamente. Una clamorosa notizia, rimbalzata dai media spagnoli, parla infatti di un caos burocratico e legislativo nel quale è invischiato l’ex Milan.

Leggi anche > Mondellini (CF): “Milan, progetto Elliott vincente. Chiederà 1 miliardo per venderlo!”

La situazione è la seguente: pare che il patentino da primo allenatore di Ancelotti sia scaduto. Precisamente lo scorso 31 dicembre, quando la licenza del tecnico di Reggiolo è arrivata naturalmente al capolinea.

Una questione quasi paradossale, visto che Ancelotti è un tecnico di grande esperienza, il quale ha ottenuto il suo primo incarico da primo allenatore nel lontano 1995, quando fu chiamato a guidare la Reggiana in Serie B dopo l’esperienza come vice di Arrigo Sacchi nella Nazionale italiana.

Evidentemente il patentino UEFA ha una scadenza, che Ancelotti aveva dimenticato. Per continuare a svolgere la sua professione direttamente, l’ex rossonero sarà costretto a seguire dei corsi obbligatori, un po’ come per coloro a cui viene ritirata la patente di guida e sono chiamati a nuove lezioni per ottenerla di nuovo.

Il Real ha già attivato la propria macchina amministrativa per cercare di smorzare la questione ed annullare in qualche modo la scadenza del patentino. Un rischio burocratico che mette in difficoltà il lavoro di Carletto, il quale potrebbe dover assistere dalla tribuna le prossime gare ufficiali della squadra madrilena.