Milan, a gennaio un solo acquisto: le annate con meno rinforzi

Si è conclusa la sessione di mercato di gennaio nella quale il Milan, insieme al Napoli, è stato il club meno impegnato tra le squadre di alta classifica in Serie A. Era già accaduto in altre occasioni

Un calciomercato di gennaio con un unico acquisto quello del Milan. Nonostante le numerose indiscrezioni e i tanti obiettivi accostati ai rossoneri (Botman, Bailly, Diallo, Renato Sanches, Thiaw, Kulusevski e Lo Celso), alla fine, è arrivato il solo Marko Lazetic, attaccante acquistato per 5 milioni dalla Stella Rossa, in sostituzione di Pellegri passato al Torino.

Quella di Pellegri, peraltro, è stata anche l’unica cessione per il Milan che non è riuscito a piazzare l’altro papabile partente, Samu Castillejo, per il quale sono saltate le trattative con il Valencia e quella in extremis con la Sampdoria.

Un calciomercato, dunque, al risparmio che non ha voluto intaccare l’attuale organico a disposizione di Pioli, nonostante quelle che sembravano necessità anche impellenti come l’arrivo di un difensore, alternativa a Kjaer (out per tutta la stagione) e Tomori che sta recuperando dall’infortunio al menisco. Il tutto, mentre le altre due big di Serie A, Juventus e Inter, si sono rinforzate con acquisti top del calibro di Vlahovic, Zakaria e Gosens, cui si è anche aggiunto in nerazzuro, Felipe Caicedo, attaccante che va a rinforzare un reparto offensivo già molto competitivo.

Inevitabile, proprio in considerazione degli importanti acquisti delle rivali, il malumore dei tifosi che si aspettavano di più in un momento di difficoltà del Milan che si giocherà gran parte delle sue chance Scudetto nel prossimo derby con l’Inter.

Maldini ha tenuto fede alle dichiarazioni più volte pronunciate in questo mese (“Non compriamo tanto per comprare“) e non resta che attendere le prossime settimane/mesi per vedere se sono state gettate le basi per un importante mercato estivo (insistenti i rumors di Botman e Sanches) senza dimenticare le ormai note vicende contrattuali di Kessie e Romagnoli, i quali , senza rinnovi, potrebbero lasciare il Milan a parametro zero come Donnarumma e Calhanoglu.

Milan, un mercato senza rinforzi: quando era accaduto a gennaio

Il calciomercato di gennaio, nel nuovo millennio, ha riservato importanti acquisti per il Milan. Qualche nome (in ordine cronologico): Kaladze, Ronaldo, Oddo, Pato, Beckham, Thiago Silva (sarebbe poi arrivato nell’estate ’09), Cassano, Van Bommel, Muntari, Maxi Lopez, Balotelli, Taarabt, Honda, Suso, Boateng, Deulofeu, Piatek, Paqueta, Ibrahimovic, Saelemakers, Kjaer, Tomori e Mandzukic.

In quattro stagioni, il Milan ha concluso il mercato di gennaio senza nessun acquisto: nel 2002/03; 2003/04; 2004/05 e nel 2017/18. Le prime tre annate non stupiscono. All’epoca il Milan era una delle squadre più forti d’Europa, vincitrice di Champions e Scudetto con Ancelotti, insomma un organico difficilmente rinforzabile da Adriano Galliani, grande protagonista in estate con gli arrivi, tra gli altri, di Rivaldo, Nesta, Pirlo, Seedorf, Tomasson, Kakà e Crespo.

Nel 2017/18, il Milan della nuova proprietà cinese, con Fassone e Mirabelli, aveva fatto sognare i tifosi in estate con gli acquisti di Bonucci, Kessie, Calhanoglu, Andre Silva, Kalinic e Conti. Un idillio durato pochissimo. Dopo l’esonero di Montella e l’arrivo di Gattuso, la dirigenza non è intervenuta sul mercato. Sei mesi dopo, Fassone e Mirabelli sarebbero stati sostituti con Elliot al comando del club e l’arrivo di Leonardo e Maldini.

Di seguito, il riepilogo degli acquisti di gennaio del Milan nel nuovo millennio

2000/01: Kaladze e Pablo Garcia

2001/02: Ba – fine prestito

2002/03: Nessuno

2003/04: Nessuno

2004/05: Nessuno

2005/06: Amoroso

2006/07: Ronaldo, Storari, Grimi, Oddo

2007/08: Pato (già acquistato precedentemente)

2008/09: Beckham, Mattioni e Thiago Silva (acquistato a gennaio per stagione successiva)

2009/10: Beckham, Adiyah, Mancini

2010/11: Cassano, Van Bommel, Dida Vila, Emanuelson, Legrottaglie

2011/12: Maxi Lopez, Muntari, Mesbah

2012/13: Balotelli, Zaccardo, Salomon, Saponara (acquistato per stagione successiva)

2013/14: Rami, Honda, Essien, Taarabt

2014/15: Cerci, Suso, Destro, Paletta, Bocchetti, Antonelli

2015/16: Boateng

2016/17: Deulofeu, Ocampos, Storari

2017/18: Nessuno

2018/19: Piatek, Paqueta

2019/20: Ibrahimovic, Saelemakers, Kjaer, Begovic

2020/21: Tomori,Mandzukic, Meite

2021/22: Lazetic