Castillejo, la rivelazione di Di Marzio: “Aveva accettato il Valencia”

Tanta confusione in queste ultime ore di mercato, in particolar modo in casa Milan con la cessione saltata di Samu Castillejo

Sembrava ormai prossimo a trasferirsi, e invece a quanto pare Samuel Castillejo rimarrà al Milan almeno fino al termine di questa stagione. Ecco quali sono stati i fattori che hanno fatto saltare le trattative con il Valencia prima e con la Sampdoria poi.

Tanto tuonò che alla fine… non piovve. Tanto si è parlato della cessione di Castillejo che alla fine pare che resterà rossonero. L’esterno spagnolo ex Villarreal sembra ormai in procinto di fare ritorno in patria, al Valencia, che aveva messo gli occhi su di lui. Alla fine la trattativa è saltata. Oggi la Sampdoria, che già si era mostrata molto interessata al giocatore nelle ultime settimane, si è riaffacciata a Casa Milan e l’operazione sembrava ormai ai dettagli anche in questo caso.

Ma alla fine tutto è saltato e Castillejo rimarrà al Milan. Un po’ una beffa per Maldini e Massara, che avevano intenzione di sfoltire ancor di più la rosa con la sua cessione ma a quanto pare sembra essere stato un nulla di fatto. Samu ormai di tempo sta trovando pochissimo spazio in campo, con Stefano Pioli che gli preferisce diversi giocatori come Leao, Rebic, Messias, Saelemaekers. In questa prima parte di stagione ha giocato davvero poco, a causa anche di un importante problema muscolare.

Sky – Castillejo, ecco perché le trattative sono saltate

Pochi minuti fa, il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport ha parlato proprio della situazione Castillejo, specificando quali sono stati i problemi che hanno impedito la buona riuscita della sua cessione. Per quanto riguarda la prima trattativa, quella col Valencia, sembra che il giocatore avesse trovato l’accordo con il club, ma questo non era avvenuto tra le due società: il Milan non aveva accettato le richieste del Valencia.

Situazione inversa per quanto riguarda quello che è successo quest’oggi con la Sampdoria: c’era l’ok del Milan per il passaggio di Castillejo in blucerchiato, ma l’esterno non era d’accordo sulla sua destinazione. Avrebbe preferito tornare in Spagna, per questo motivo ha rifiutato la proposta del club ligure.

Una situazione complicata che non giova né al Milan né a Castillejo. Il tutto sembra però solo rinviato alla finestra estiva del calciomercato.