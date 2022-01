Castillejo, si riapre tutto | Nuovo tentativo, cessione last-minute!

Ritorno di fiamma del club di Serie A per l’esterno rossonero. Contattato il club rossonero: si tratta.

Ancora novità in questo finale di mercato per il Milan. Non si escludono affatto dei colpi di scena nell’ultimo giorno di questa sessione invernale, con i rossoneri che potrebbero veder riaprire dei margini per un’operazione in uscita.

Sembrava tutto saltato per la cessione di Samu Castillejo. Non era stato trovato alcun accordo per permettere la partenza dello spagnolo, che sembrava quindi destinato alla permanenza in rossonero fino al termine della stagione. Nei giorni scorsi si era parlato della trattativa con la Samp e della preferenza del calciatore per un ritorno in Spagna, con il Valencia che più di tutte in Liga si era interessato a lui. Tutto concluso in un nulla di fatto.

In queste ultime ventiquattro ore però può accadere davvero di tutto e l’ultima indiscrezione sarebbe il forte ritorno della Sampdoria di Giampaolo sul calciatore. I genovesi hanno ricevuto una risposta momentaneamente negativa dal Sassuolo per il ritorno di Gregoire Defrel e sono quindi tornati decisi sul calciatore del Milan. A riferire la notizia è Tuttomercatoweb.

👀 La #Sampdoria torna su #Castillejo dopo la fumata grigia per Defrel: contatti in corso col #Milan @TuttoMercatoWeb — Raimondo De Magistris (@RaimondoDM) January 31, 2022

A testimoniare quanto la trattativa sia reale e quanto vicini all’accordo siano i due club, è arrivata la conferma di Gianluca Di Marzio. Sul proprio account Twitter l’esperto di mercato ha parlato si un Castillejo vicino al club blucerchiato. Dopo mesi di trattative per la cessione dello spagnolo, potrebbe davvero essere arrivato il momento dell’addio al Milan per l’ex Villareal.