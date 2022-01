Milan, l’attaccante si complica | Clausola rescissoria da 90 milioni!

L’attaccante finito nel mirino del Milan per la prossima stagione rischia di diventare quasi impossibile da prendere, per motivi economici.

A fine stagione il Milan dovrà fare il punto su tutti i reparti della propria rosa. Capire su quali elementi puntare ancora in proiezione futura e quali ruoli invece andranno rinforzati per differenti motivi.

Una delle acquisizioni certe, almeno secondo i ben informati a Milanello, sarà quella di un nuovo centravanti. Molto dipenderà dalle decisioni di Zlatan Ibrahimovic, che a quasi 41 anni dovrà capire se riuscirà a proseguire ancora per una stagione oppure se toglierà il disturbo appendendo gli scarpini al chiodo.

In attesa di sapere e capire, i dirigenti del Milan inevitabilmente si stanno guardando attorno. Hanno già preso un centravanti per il futuro come Marko Lazetic, ma sarebbe utile portare in rosa un altro numero 9, sempre di prospettiva ma già pronto a giocare ad alti livelli.

Già nella giornata di ieri è stato rilanciato un profilo che il Milan aveva iniziato a sondare anche nel recente passato. Ovvero quello dello svedese Alexander Isak, classe ’99 in forza agli spagnoli della Real Sociedad.

Per fisicità, movenze e senso del gol Isak rappresenterebbe sulla carta l’ideale sostituto di Ibrahimovic. Tra l’altro i due si conoscono molto bene condividendo un posto nella Nazionale maggiore svedese. Lo stesso Ibra darebbe parere positivo se fosse dunque il suo connazionale a prendere ufficialmente il suo posto da prima punta nel Milan.

Dalla Spagna però arrivano notizie non positive per il Milan. La Real Sociedad infatti è un osso duro e non intende lasciar partire Isak a cuor leggero, neanche al termine del prossimo campionato. La società basca infatti ha deciso di dare l’ok al trasferimento soltanto al pagamento della sua clausola rescissoria.

Nel 2020 infatti, al momento del rinnovo di Isak con la Real, è stata inserita tale clausola per lo svincolo automatico. Ma vi sono dubbi sul valore di questa postilla: c’è chi parla di 70 milioni di euro, chi più recentemente ha rivelato si tratti di ben 90 milioni per il cartellino di Isak.

La stampa spagnola, in particolare El Mundo Deportivo, è sicura che sia la seconda la somma reale della clausola per Isak. Dando per scontato che anche altri club internazionali (l’Arsenal su tutti) stiano valutando in estate se pagarla per accaparrarsi le sue prestazioni.

In ogni caso si tratta di una cifra davvero molto alta, difficile da raggiungere dal Milan almeno allo stato attuale delle cose. Ma giugno è ancora lontano e potrebbero cambiare scenari e situazioni di mercato. Di certo il profilo del 22enne svedese resta tra i preferiti per Maldini e compagnia.