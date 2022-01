Milan, non è finita: oggi tentativo in extremis per il giocatore

Il Milan rischia di chiudere il mercato in entrata con il solo acquisto di Lazetic. Ma non è detta l’ultima parola. Oggi Maldini farà l’ultimo tentativo per prendere subito il giocatore…

La serata di ieri è stata parecchio movimentata per l’ambiente rossonero. Sembrava che il Milan non avesse la minima intenzione di andare oltre al semplice acquisto di Marko Lazetic, o comunque di non avere in previsione grandi colpi. E per grandi si intende prestigiosi!

Ma la notizia lanciata da Gianluca Di Marzio ieri ha sconvolto i tanti tifosi del Diavolo. Maldini e Massara, a detta dell’esperto di mercato, hanno lavorato tutta la domenica per portare in anticipo Renato Sanches a Milano sin da subito. Si sa, il portoghese è il profilo prescelto a prendere il posto di Franck Kessie, che probabilmente a giugno saluterà il Milan.

Ma appunto si pensava che per Renato Sanches si tentasse l’assalto in estate. Al contrario delle previsioni, la dirigenza milanista ha fatto di tutto per regalare a Pioli un grande innesto nell’immediato. Di Marzio ha poi aggiunto, spegnendo le grandi speranze dei supporters, che la trattativa si è aperta e si è chiusa in poche ore, e non in positivo.

Il Milan ha raggiunto l’accordo col Lille per 25 milioni di euro più bonus, ma non con il calciatore e il suo agente. Jorge Mendes avrebbe complicato tutto facendo un’alta richiesta per ingaggio e commissioni. Ecco che per molte fonti l’acquisto del portoghese è soltanto rinviato a giugno. Ma non per Tuttosport.

Leggi anche:

Milan, si farà il possibile per Sanches entro la chiusura del mercato

Secondo il quotidiano torinese non è ancora finita. Il Milan, rappresentato da Maldini e Massara, tenterà il possibile oggi per riuscire a convincere Mendes ad abbassare le pretese, e quindi far arrivare il centrocampista in questa sessione di mercato. Sarà una giornata durissima, e che potrebbe regalare importanti colpi di scena.

C’è chi definisce chiuso il mercato rossonero, ma l’indiscrezione di Tuttosport tiene ancora accesa qualche speranza. Renato Sanches, come affermato qualche giorno fa ai microfoni di A Bola, è già pronto per una nuova avventura. Il suo Lille, nonostante la qualificazione agli ottavi di Champions League (contro il Chelsea), non gode di una buona posizione in Ligue 1.

È decimo, distante dalla zona Europa e 21 punti dal PSG capolista. Il suo approdo al Milan potrebbe essere di grande aiuto alla squadra di Stefano Pioli in vista della lotta scudetto. Con Sanches in mediana, Kessie potrebbe occupare il ruolo di trequartista, nel quale Brahim Diaz si è dimostrato davvero poco incisivo negli ultimi tempi. Insomma, scelte tattiche estreme ma che potrebbero rappresentare la svolta.

Riusciranno Maldini e Massara nell’impresa? Le prossime ore faranno chiarezza sulla vicenda.