Adani: “Milan avanti a Inter e Juve. L’attaccante perfetto per giugno è…”

Lele Adani, intervistato a La Gazzetta, ha dato la sua opinione sul mercato del Milan. Focus anche sui rinnovi, e infine ha consigliato l’attaccante perfetto per giugno…

Il mercato invernale del Milan ha deluso i tanti tifosi rossoneri. Ci si aspettava certamente qualcosa in più, ma a poche ore dalla chiusura della finestra delle compravendite di gennaio sembra che in casa rossonera sia tutto fermo. L’unico acquisto reale è stato quello di Marko Lazetic dalla Stella Rossa.

Nelle ultime ore ha fatto però scalpore la notizia dei tentativi di Maldini e Massara di acquistare subito Renato Sanches dal Lilla. Una trattativa che è stata forzata nella giornata di ieri, ma che alla fine non ha portato i frutti sperati. Problemi di ingaggio, raccontano le diversi fonti. A quanto pare Jorge Mendes ha richiesto al Milan cifre un pò esagerate.

Al netto di ciò, il Diavolo rischia di chiudere il mercato invernale senza essersi rinforzato. È questo ciò che ha fatto infuriare la grande tifoseria, con l’aggiunta del grande mercato che hanno fatto le rivali. La Juventus si è assicurata Dusan Vlahovic e Zakaria, invece l’Inter Robin Gosens e Caicedo.

Ma non è dello stesso parere il grande esperto di calcio Lele Adani. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore ha preso le difese della politica di mercato rossonera, sottolineandone al contrario la particolarità.

Il Milan è un modello: lo dice Lele Adani

Lele Adani, ai microfoni della rosea, ha innanzitutto commentato l’arrabbiatura dei tifosi rossoneri in seguito al mercato praticamente non fatto in questo gennaio: “Li capisco, ma devono avere fiducia nel progetto. Il Milan è un modello, è stato costruito con un’idea di calcio condivisa da allenatore e giocatori”.

Il modello Milan presenta qualche criticità in fatto di rinnovi, e rischia di perdere anche Kessie e Romagnoli. Adani ha così commentato l’argomento: “Premesso che per Kessie io proverei a fare uno sforzo in più, il Milan non esce perdente da queste situazioni, perché resta coerente. Il vecchio Milan non c’è più. Il nuovo, però, per progetto tecnico e cultura del lavoro, è avanti su Inter e Juve. A mancare per ora è la qualità della rosa”.

Infine, l’esperto Lele Adani ha buttato un occhio al futuro, consigliando qualche colpo al Milan per l’estate: “Serve un innesto sulla trequarti. Lang è bravo, ma rende al meglio a sinistra, come Leão. Jonathan David mi piace ed è eclettico, ma come centravanti è Isak quello che mi fa impazzire. Botman è un difensore da Milan”.