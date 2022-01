Gazzetta – Milan, si delinea l’attacco del futuro: due profili in pole

Il Milan pensa già alla prossima stagione. Sarà necessario rinforzare l’attacco con una punta giovane ma di grande spessore. Maldini ha in mente due profili…

Se è vero che Marko Lazetic rappresenta il futuro dell’attacco rossonero, è altrettanto veritiero che ci sarà bisogno di tempo affinchè il 18enne serbo maturi a tal punto da ereditare il posto fisso del reparto. Maldini e Massara hanno sicuramente messo a segno un gran colpo in prospettiva, ma per la prossima stagione c’è bisogno di una punta già pronta ai grandi palcoscenici.

Attualmente, le sensazioni generali lasciano intendere che Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud proseguiranno in rossonero anche la prossima stagione. È chiaro però che il Milan ha bisogno di maggiori garanzie, soprattutto dal punto di vista della resa e resistenza fisica. I due ultra trentenni hanno dimostrato grande esperienza e leadership in campo, ma gli svariati problemi fisici hanno più volte acceso un campanello d’allarme in casa Milan.

A giugno, sarà indispensabile rinforzare il reparto con una punta giovane sì, ma che vanti già un gran bagagliaio di gol e di esperienze ad alti livelli. La Gazzetta dello Sport ha confermato quanto circolato nelle ultime ore. Il Milan ha delineato il profilo dell’attaccante che verrà, quello che la prossima stagione potrà essere titolare quando (e se) i veterani Ibra e Giroud siederanno in panchina. Insomma, un attaccante che da solo sia in grado di far paura alle difese avversarie.

Le idee di Paolo Maldini sono due.

Isak e David, i profili da Milan: gol e tecnica al servizio

La rosea fa i nomi di Jonathan David e Alexander Isak come possibili innesti per l’attacco rossonero a giugno. Il primo si trova attualmente in forza al Lilla, club con il quale il Milan nutre ottimi rapporti. Tra l’altro, Maldini sta già trattando con il club francese il possibile acquisto di Sven Botman e Renato Sanches. Pare che il Milan voglia fare un tris di lusso dal Lille.

Certo, David vale ben 40 milioni di euro. Ma se i rossoneri dovessero centrare ancora una volta la qualificazione alla Champions League, potranno permettersi di fare un gran investimento per il futuro. Jonathan ha 22 anni, gli stessi di Alexander Isak, l’altro profilo attenzionato dal Milan per l’attacco della prossima stagione.

Compagno di Ibrahimovic in Nazionale, Isak vanta già un bel pò di gol con la Real Sociedad, club nel quale milita dal 2019. Inoltre, il suo curriculum presenta diverse esperienze in campo internazionale, essendo la punta titolare della Svezia di Andersson. Dallo scorso anno, il classe 1999 ha trovato un compagno notevole di reparto, ovvero Zlatan come accennato.

Chissà se i due potranno ritrovarsi al Milan, con Ibra ancora a far da guida al connazionale. Sta di fatto che anche Isak ha un valore vicino ai 40 milioni di euro. Il Diavolo, molto probabilmente, sarà costretto al grande investimento in estate.