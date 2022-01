Milan, è solo un arrivederci | È fatta, arriva a giugno!

Il Milan ha chiuso l’operazione per l’estate dopo aver provato ad anticipare l’arrivo adesso. I rossoneri potrebbero aver preso il sostituto di Kessie

Una domenica sera movimentata quella del Milan in chiave calciomercato. Quando tutto sembrava del tutto fermo, con una sessione pronta a chiudersi senza colpi di scena, ecco l’esclusiva di Gianluca Di Marzio. “Tentativo in extremis dei rossoneri per Renato Sanches, affare saltato per le richieste di stipendio troppo alte del centrocampista“, il contenuto, in sintesi, della notizia. Quello che è successo dopo però è ancor più clamoroso, e riguarda ancora il giocatore di proprietà del Lille.

Non è una novità che Renato Sanches è un obiettivo dei rossoneri. Da tempi non sospetti. Gli ottimi rapporti con Mendes, con il quale è in corso una trattativa per il rinnovo di Rafael Leao, sono una delle chiavi di volta di questa possibile operazione. Inoltre Sanches ha più volte strizzato l’occhio, come si dice in questi casi, ai rossoneri. In scadenza nel 2023, è un’occasione di mercato che fa molta gola a Maldini e Massara, così come a tutti i tifosi. Dopo la notizia di ieri sera sul tentativo per acquistarlo, sono arrivate una serie di conferme. Tutte vanno in un’unica direzione: Sanches arriverà al Milan in estate.

Calciomercato Milan, l’acquisto che decide il futuro di Kessie

I primi a parlare di questa possibilità sono stati i colleghi di Calciomercato.com, con il tweet del giornalista Pasquale Guarro che ha letteralmente scatenato i social e, appunto, i tifosi. “L’operazione è praticamente fatta e chiusa per giugno“, è il contenuto del post. Una notizia che ha risollevato un po’ gli animi dei sostenitori rossoneri, tristi per questo calciomercato “povero” del club di via Aldo Rossi. D’altronde non è una sorpresa: lo stesso Maldini aveva ribadito in più occasioni che non c’era questa necessità, nemmeno per il difensore centrale tanto richiesto visto che: Tomori sta recuperando e Kalulu ha dimostrato di essere un titolare. Ma torniamo a Renato Sanches perché non è finita qui la folle domenica sera per i tifosi rossoneri.

Il #Milan ha provato ad anticipare l’arrivo di Renato #Sanches ma a meno di sorprese non riuscirà a portarlo a Milano a gennaio. Tuttavia per i tifosi rossoneri si tratta solo di un arrivederci, l’operazione è praticamente definita e il calciatore arriverà a giugno. — Pasquale Guarro (@GuarroPas) January 30, 2022

Durante il solito “Calciomercato – L’Originale”, la tramissione di Sky Sport dedicata alle manovre di mercato, è intervenuto ancora Gianluca Di Marzio il quale ha confermato che “Credo possa essere un arrivederci, è un giocatore che piace molto a Stefano Pioli, a Maldini e a Massara. Renato Sanches potrà diventare allora ancora di più un obiettivo concreto nel mercato estivo. Da quello che filtra da Casa Milan il tentativo è nato ed è anche poi finito“. Anche se in maniera meno netta rispetto al collega Guarro, il giornalista di Sky ha comunque fatto capire che ci sono buone possibilità che il portoghese diventi un giocatore rossonero la prossima estate. Sappiamo che l’accordo con il Lille potrebbe arrivare intorno ai 25 milioni di euro, resta da capire quali sono queste importanti richieste del giocatore. Fatto sta che le indiscrezioni su Sanches hanno subito aperto un altro capitolo: l’arrivo del centrocampista del Lille significa che le speranze che Franck Kessie rinnovi sono nulle? Lo scopriremo più avanti. Ma la sensazione, ahinoi, è quella.