Niente Milan, torna in Francia: c’è l’accordo per il prestito

Dalla Francia confermano il ritorno del centrocampista nel club in cui era esploso qualche anno fa. Un’operazione che sblocca il mercato.

Movimenti a incastro per quanto riguarda il mercato dei centrocampisti. Un mercato nel quale sta provando a inserirsi il Milan nelle ultime ore, con Maldini che potrebbe regalare un rinforzo per la mediana a Stefano Pioli proprio sul gong.

Sono ore calde per la chiusura di numerose trattative importanti. La sensazione è che in questo giorno e mezzo assisteremo a delle ufficialità non da poco da parte di club di primo livello. Il club rossonero potrebbe fare parte di questi club ma serve l’occasione giusta, sia sul piano tecnico che economico. In mattinata è stato riferito da Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport e esperto dell’ambiente Milan, di contatti fra il Diavolo e il Tottenham per Dele Alli e Tanguy Ndombele. Inoltre si è vociferato anche di un interesse per Lo Celso, sempre di proprietà dei londinesi.

Dall’estero però continuano ad arrivare notizie che allontanano questi calciatori da Milano. Dalla Spagna è rimbalzato il forte interesse del Villareal per Lo Celso, con l’argentino che gradirebbe la destinazione spagnola, mentre ora dalla Francia danno per fatto un accordo che riguarda Ndombele.

Leggi anche:

Dalla Francia sicuri: Ndombele in prestito al Lione

Secondo quanto riportato da RMC Sport il centrocampista francese sta per fare ritorno al Lione dopo due anni e mezzo dalla partenza. Il club francese ha trovato un accordo con il Tottenham per riavere il classe ’96 in prestito, dopo che nell’estate del 2019 lo avevano venduto agli inglese per la cifra monstre di 60 milioni di euro.

Una trattativa che sblocca quindi l’approdo di Rodrigo Bentancur agli Spurs dalla Juventus e, di conseguenza, quello di Zakaria al club bianconero. Una reazione a catena che per il momento non vede protagonisti i rossoneri, che stanno cercando un centrocampista ma che difficilmente pescheranno dal Tottenham. Le notizie della mattinata sembrano quindi destinate a non avere un seguito positivo.

Il Diavolo rimane tuttavia attento ad altre possibili soluzioni per questo rush finale, e se Maldini si troverà per le mani una chance interessante non si tirerà indietro.