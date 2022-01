Alexander Isak, l’erede di Ibra: chi è l’attaccante accostato al Milan

Scopriamo chi è Alexander Isak, l’attaccante che nella Svezia ha già raccolto l’eredità di Zlatan Ibrahimovic. La carriera del classe 1999

Manca davvero pochissimo alla chiusura del calciomercato. Sono rimasti in pochi a sognare il grande il colpo. Il Milan – salvo clamorosi colpi di scena – non risponderà a Juventus e Inter, che hanno messo le mani su Vlahovic e Gosens. Il grande colpo in attacco per i rossoneri arriverà solamente in estate. Avere certezze, al momento, su come sarà composto il reparto offensivo del Diavolo è davvero complicato. Come ampiamente detto, molto dipenderà dal futuro di Zlatan Ibrahimovic.

Una sua permanenza non è certo da escludere. Lo svedese ha voglia di continuare a giocare: ne sapremo di più certamente durante il mese di marzo. E’ evidente che il Milan deve iniziare a pensare al futuro vista l’età di Ibra e di Olivier Giroud.

Dusan Vlahovic è andato alla Juventus e l’Inter ha prenotato per l’estate Gianluca Scamacca. Il Milan – come è accaduto spesso nelle ultime sessioni di mercato – guarderà all’estero per mettere le mani su un giovane bomber.

Tra i profili che potrebbero far comodo al Diavolo c’è anche Alexander Isak. Il calciatore sta già raccogliendo l’eredità di Zlatan Ibrahimovic nella nazionale svedese. Il classe 1999, nato a Solna, è una punta centrale che si sta mettendo in mostra con la maglia della Real Sociedad. I gol in stagione del calciatore sono in totale 8, quattro nella Liga, tre in Europa League e uno in Coppa del Re.

Numeri non certo da grande bomber ma che sono perfettamente in linea con quelli della passata stagione, quando chiuse con 17 centri.

La carriera di Isak

Isak, che il prossimo 21 settembre compirà 23 anni, è riuscito a sbocciare dopo l’avventura fallita al Borussia Dortmund, squadra che di solito è brava a lanciare i giovani talenti.

I primi passi l’attaccante li ha però mossi all’AIK, una delle principali squadre svedesi. Il suo esordio tra i grandi arriva prestissimo a soli 16 anni e i gol non tardano ad arrivare. Un anno dopo, così, è il Borussia Dortmund ad acquistarlo.

Come detto, la sua avventura in Germania, però, non decolla e viene prestato agli olandesi del Willem II, dove torna a splendere con 14 gol in 18 partite. Un’esperienza che permette nel 2019 al Dortmund di cedere alla Real Sociedad l’attaccante.

Isak, che gioca principalmente da centravanti, è ormai stabilmente un punto di riferimento per la Nazionale. La sua valutazione è di circa 40 milioni di euro.