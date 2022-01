Chi è Lazetic, il gigante serbo ad un passo dal Milan

Negli ultimi minuti è arrivata la notizia di un colpo a sorpresa del Milan, che sembra essere ormai ai dettagli per l’acquisto del giovane attaccante

Per un Pellegri in meno, c’è un Lazetic in più. Il Milan sorprende tutti: prima non chiudendo l’accordo col Monaco per l’acquisto a titolo definitivo di Pellegri, poi per l’acquisto quasi immediato di un altro giovante attaccante.

Probabilmente la società rossonera non ha ritenuto sufficiente quanto fatto da Pellegri in questa prima parte di stagione. Pietro ha giocato davvero poco, complici i vari problemi fisici che lo hanno costretto a stare spesso in infermeria piuttosto che sul rettangolo da gioco. Il suo acquisto sembrava essere comunque ormai cosa fatta. Subito dopo il Milan lo avrebbe girato in prestito al Torino.

Vuoi rimanere sempre aggiornato sul Milan? Seguici su Telegram!

A quanto pare, Pellegri andrà ugualmente in prestito ai granata, ma girato direttamente dal Monaco e dunque non più acquistato dal Milan! Notizia giunta soltanto nella tarda serata di ieri. Il Milan comunque si è subito mosso per cercare un nuovo giovane attaccante da affiancare ai più esperti Ibrahimovic e Giroud, e sembra aver trovato il profilo ideale nel classe 2004 Marko Lazetic, di proprietà della Stella Rossa.

Leggi anche:

Su di lui c’era anche il Torino, guarda caso, ma alla fine l’ha spuntata il Milan. Siamo ai dettagli per l’approdo in rossonero di Marko Lazetic, una ultimo’ora anche piuttosto inaspettata in questo momento. La società dimostra di esserci, pensando anche al futuro del club con un investimento vero e proprio. 5 milioni alla Stella Rossa e acquisto a titolo definitivo di Lazetic, che ovviamente non sarà il titolare della squadra di Pioli ma avrà tanto da imparare e dovrà farsi trovare pronto nel momento del bisogno.

Ma chi è Marko Lazetic? Potremmo definirlo “nipote d’arte”, visto che suo zio, Nikola Lazetic, è stato in Serie A con la maglia del (sempre presente) Torino dal 2006 al 2008. Ma adesso parliamo di Marko, che compie oggi 18 anni: si è fatto davvero un regalo meraviglioso, a quanto pare!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marko Lazetic (@lazzetic)

Alto 1,92 metri, Lazetic fa dell’altezza la sua forza principale. Solo tre centimetri in meno rispetto a Ibrahimovic. Peraltro il ragazzo è una punta centrale proprio come lo svedese. Con la Stella Rossa non ha giocato tantissimo, a causa anche della sua giovane età, ma nonostante questo ha messo a segno già una rete in campionato ed ha anche un po’ di esperienza in campo europeo. Cresciuto nel settore giovanile della società serba, nello scorso febbraio è andato a giocare in prestito al Graficar per poi tornare alla base al termine della stagione.

Il suo contratto con la Stella Rossa scade nel 2024, ma nonostante questo il Milan ha deciso di affondare il colpo e acquistarlo subito. Un bel regalo per la società e per il suo futuro, ma un bel regalo anche e soprattutto per il ragazzo che festeggia così la maggiore età. Mancherebbe solo l’ufficialità e poi Lazetic sarà a tutti gli effetti un nuovo rossonero.