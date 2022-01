Di Paolo al VAR in Milan-Juve: i precedenti negativi per i rossoneri

Sarà Di Paolo l’arbitro in sala VAR nel big match Milan-Juventus: alcuni precedenti non rievocano bei ricordi ai rossoneri.

Venerdì c’è stato un colpo di scena per quanto riguarda la direzione di gara della sfida di campionato tra Milan e Juventus. Daniele Orsato, inizialmente designato come arbitro della partita, è stato sostituito (causa indisponibilità) da Marco Di Bello. Quest’ultimo, invece, era stato indicato per stare in sala VAR in un primo momento.

L’AIA ha dovuto designare un altro arbitro che si occupasse della Video Assistant Referee nel big match di San Siro. La scelta è ricaduta su Aleandro Di Paolo, 44enne di Avezzano. In casa rossonera non è che ci sia stata grande soddisfazione per tale decisione, considerando che ci sono alcuni precedenti negativi con il fischietto abruzzese protagonista proprio in sala VAR.

Di Paolo al VAR: le decisioni contro il Milan

Nella scorsa stagione in Benevento-Milan fu Di Paolo a chiamare Fabrizio Pasqua all’on field review per espellere Sandro Tonali. Un cartellino rosso assurdo, considerando che il fallo commesso dal centrocampista non era meritevole di tale provvedimento e che l’ammonizione fosse sufficiente.

La stessa coppia fu protagonista anche in Milan-Napoli, quando però Di Paolo fece il suo dovere chiamando Pasqua a rivedere un possibile fallo su Theo Hernandez in area azzurra e fu l’arbitro a decidere di non assegnare un rigore che c’era.

In questo campionato 2021/2022, invece, Di Paolo dalla sala VAR è stato protagonista negativo in due diverse partite.