Ibrahimovic, rinnovo incerto: ecco quando deciderà il suo futuro

Il futuro di Ibrahimovic rimane incerto: ecco quando si potrebbe decidere tutto.

Tra i giocatori con il contratto in scadenza a giugno 2022 c’è anche Zlatan Ibrahimovic. La sua situazione è comunque diversa da quella di Alessio Romagnoli e Franck Kessie. Il Milan non ha fretta di trattare e neppure lui.

Il centravanti svedese a ottobre compirà 41 anni e dunque ci sono varie valutazioni da fare. La società rossonera dovrà capire se sia il caso di puntare ancora su di lui nella prossima stagione oppure se voltare pagina. In ogni caso, a Milanello nell’estate 2022 dovrebbe arrivare un nuovo attaccante dato che Pietro Pellegri è destinato ad andarsene (probabilmente già subito).

News Milan, Ibrahimovic vuole il Mondiale

Oggi il Corriere della Sera spiega che Ibrahimovic deciderà il suo futuro non prima di marzo. Dovesse qualificarsi al Mondiale con la Svezia, rimarrebbe al Milan per un’altra stagione. In Qatar si giocherà da novembre e lui spera di esserci con la sua nazionale, anche se non sarà semplice.

Ad ogni modo, il rapporto tra Zlatan e la dirigenza rossonera è così buono che non ci dovrebbero essere grandi problemi a trovare un eventuale accordo. Giustamente Paolo Maldini e Frederic Massara, consultando pure Stefano Pioli, faranno le loro valutazioni sia dal punto di vista tecnico che economico. Il bomber scandinavo ha dato tanto alla squadra in questi anni e non si sente ancora spremuto del tutto. Forse un’altra stagione può farla, anche se al Milan dovranno lo stesso prendere un altro centravanti per non dipendere né da lui né dal 35enne (36enne a settembre) Olivier Giroud.

Rinnovi Romagnoli e Kessie: il punto

Il Corriere della Sera si è occupato anche della situazione contrattuale di Romagnoli e Kessie. Per quanto concerne l’ex Roma, viene confermato che il Milan ha presentato al suo agente Mino Raiola un’offerta quadriennale da 3 milioni di euro netti più bonus a stagione. C’è una fase di stallo, con la Juventus in agguato che monitora tutto.

Per quanto riguarda Kessie, viene ribadito che c’è distanza tra quanto offerto dal Milan (6 milioni annui) e quanto richiesto dal procuratore George Atangana (8). Il centrocampista ivoriano potrebbe partire a parametro zero alla scadenza del suo attuale contratto. Sulle sue tracce ci sono diversi club, a partire dal Tottenham dove c’è Antonio Conte che lo vorrebbe anche subito nella sua squadra.