Clamoroso Pellegri, l’annuncio di Di Marzio: “Milan, salta tutto!”

Arrivano notizie rilevanti riguardo il passaggio di Pietro Pellegri al Torino. A riferirle è Gianluca Di Marzio. C’è un risvolto importante…

Pochi minuti fa erano arrivate notizie confortanti riguardo alla formula che avrebbe visto il passaggio in prestito di Pietro Pellegri al Torino. Il Milan, secondo la fonte, aveva deciso con il club garanta il trasferimento in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 6 milioni di euro.

Nessun controriscatto per i rossoneri, che chiudendo con il Monaco a 4 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo avrebbero potuto contare su una piccola plusvalenza in estate. Una voce di mercato smentita in fretta da Luca Marchetti. Stasera, a Sky Calciomercato L’Originale, il noto giornalista ha preso il posto dell’esperto Gianluca Di Marzio.

Marchetti ha dato una notizia sulla questione che ha lasciato un pò tutti sbalorditi. Pietro Pellegri andrà sì al Torino, ma non sarà il Milan a cederlo. La notizia è stata ovviamente confermata dallo stesso Di Marzio. Il club rossonero non ha raggiunto l’accordo sulla cifra del riscatto con il Monaco, e sarà quindi lo stesso club francese – proprietario del cartellino del giocatore – a cedere in prestito l’attaccante al Torino.

Marchetti sottolinea che il Monaco non vuole privarsi del tutto del classe 2000, e quindi sta lavorando alla rescissione del contratto in prestito con il Milan per poi girare il giocatore appunto al Torino – sempre in prestito. Il club francese è molto probabilmente convinto di poter guadagnare ben più della cifra offerta dal Milan per la cessione di Pietro.

L’attaccante ha giocato davvero pochi minuti dal suo ritorno in Serie A. Col Torino potrebbe riuscire a dimostrare tutto il suo potenziale, e in quel caso il Monaco non vuole lasciarsi scappare la possibilità di goderne dei migliori benefici.