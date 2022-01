Calciomercato Milan, ecco l’attaccante: colpaccio a costo zero!

Il Milan sembra aver scelto su chi puntare per l’attacco in vista della prossima stagione. Sarebbe un affare conveniente e low-cost.

In vista della prossima stagione il Milan investirà su un nuovo attaccante. I rumors già in questo mese di gennaio sembrano chiari: i rossoneri non intendono affrettare i tempi, ma a fine stagione si concentreranno su una punta che possa donare maggiori soluzioni offensive al gioco di mister Pioli.

L’età anagrafica di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud preoccupa un tantino i dirigenti, visto che si tratta di calciatori rispettivamente di 40 e 35 anni. Senza contare i diversi infortuni muscolari che i due hanno già subito in questa stagione. Servirà un rinforzo più giovane e tecnicamente valido per il Milan del futuro.

L’uomo giusto potrebbe addirittura arrivare a parametro zero. Il Milan si sarebbe infatti inserito negli ultimi giorni nella corsa ad un attaccante molto stimato nel panorama calcistico internazionale. Un centravanti che senza dubbio a fine stagione lascerà la propria squadra per scadenza contrattuale.

Sfida a Bayer e Juventus per il centravanti asiatico

L’indiscrezione arriva dalla Francia, precisamente dall’emittente RMC Sport. Il Milan sarebbe tra le società maggiormente interessate ed invischiate nella corsa a Sardar Azmoun, centravanti iraniano in forza allo Zenit San Pietroburgo. Un talento vero e proprio, pronto al grande salto nel calcio che conta.

Azmoun come detto si svincolerà a fine stagione. Il suo contratto scade a giugno 2022 e le intenzioni dell’iraniano sono ben chiare. L’attaccante vuole restare allo Zenit e concludere il campionato con la squadra russa, per poi decidere in completa autonomia dove giocare dall’estate prossima in avanti.

Il classe ’95 ha infatti già rifiutato le lusinghe di club come Lione e Burnley, che lo avrebbero voluto ingaggiare fin da subito. Azmoun aspetta la chiamata di un grande club e l’occasione potrebbe arrivare a costo zero. Il Milan è in corsa e apprezza le qualità del calciatore asiatico, considerato da molti come il miglior talento dell’Iran in giro per l’Europa.

Sulle tracce di Azmoun c’è però anche il Bayer Leverkusen. La squadra tedesca potrebbe cedere il ceco Patrik Schick (ha molte proposte in Premier League) e sostituirlo con il suddetto centravanti a costo zero. Di recente è stato accostato anche alla Juventus come possibile rinforzo in attacco, dunque la concorrenza non manca. Il Milan c’è e non mollerà la presa facilmente.