Milan, due idee dal Tottenham: tutta la verità

Ultime ore di calciomercato e doppio nome di prestigio che viene accostato al Milan: ecco tutta la verità sul loro possibile arrivo

Carlo Laudisa, su Twitter, ha sganciato la bomba. Il giornalista de La Gazzetta dello Sport – sul proprio canale Twitter – ha scritto di “contatti last-minute con il Tottenham per Dele Alli e Nodmbele. Un doppio affare, che avrebbe davvero del clamoroso e che rinforzerebbe non poco il Milan, in queste ultime ore di calciomercato.

Gli Spurs hanno praticamente messo le mani su Kulusevski e Bentancur dalla Juventus, per una cifra vicina ai 70 milioni di euro complessivi. Serve dunque far spazio allo svedese e all’uruguaiano provenienti da Torino.

Non è certo una novità che i due calciatori non rientrino nei piani del tecnico italiano, Antonio Conte. L’inglese e il francese sono da tempo sul mercato e con le valigie in mano.

Obiettivi impossibili

Il centrocampista è stato accostato con insistenza al campionato italiano: ci ha provato soprattutto la Roma ma l’alto stipendio ha frenato la trattativa. E’ stato accostato anche al Psg ma il suo futuro sarà ancora una volta in Francia ma al Lione. RMC non ha dubbi in merito.

A far credere poco che l’affare possa andare in porto con il Milan è anche in questo caso l’alto ingaggio del giocatore, che guadagna circa dieci milioni di euro.

Per quanto riguarda Dele Alli, il problema è un altro. Il Milan, con l’acquisto di Marko Lazetic, ha occupato l’ultimo slot da extracomunitario e da inglese, dunque, non può essere tesserato. Un sogno che svanisce prima di nascere.