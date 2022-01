Milan, scelta fatta a centrocampo: colpo da 30 milioni

Scelte fatte a centrocampo. Il Milan si prepara a salutare il suo calciatore e ad accoglierne ancora una volta un altro dalla Francia. Il punto

Bisognerà attendere l’estate per i grandi colpi. Il Milan a gennaio ha deciso di puntare sulla rosa allestita in estate. Nonostante l’infortunio di Simon Kjaer, che ha chiuso anticipatamente la stagione, Paolo Maldini e Frederic Massara non hanno acquistato un nuovo difensore e difficilmente lo faranno in queste ultime ore.

I rossoneri – come è ben noto – hanno provato a portare a casa fin da subito Sven Botman. Era, è lui l’obiettivo principale per rafforzare il pacchetto arretrato. Il Milan ha già ottenuto il sì da parte del calciatore, che ha detto no al Newcastle. E’ davvero solo questione di tempo: gli ottimi rapporti con il Lille permetteranno il suo sbarco durante la sessione di calciomercato estivo.

L’affare dovrebbe andare in porto per una cifra vicina ai 27-30 milioni di euro. Ma come raccontato già nelle settimane scorse, si trova proprio a Lille il possibile ere di Franck Kessie.

Il Milan deve fare i conti con il futuro del centrocampista ivoriano. Il calciatore, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, non ha ancora messo nero su bianco. E’ evidente che più passa il tempo, più il calciatore si allontana dal rossonero.

Le parti sono distanti e la trattativa è ormai bloccata da tempo. Non sono esclusi colpi di scena ma il Milan non può farsi trovare impreparato qualora non dovesse arrivare la firma. Il Diavolo si sta guardando attorno.

Maldini e Massara non dovrebbero andare oltre marzo: se Kessie non dovesse rinnovare, si punterà su un altro centrocampista.

Conferme sul sostituto

Il Corriere dello Sport, in edicola stamani, conferma che il calciatore in cima alla lista dei desideri della proprietà continua ad essere Renato Sanches. Il centrocampista portoghese ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2023. A giugno è destinato a lasciare la Francia, il Milan è una meta gradita ma attenzione alla concorrenza proveniente dalla Premier League. Serve una cifra vicina ai 25/30 milioni di euro.

L’agente dell’ex Bayern Monaco è Jorge Mendes. Le parti ne hanno già parlato in occasione delle discussioni per il rinnovo di Rafael Leao. I rapporti sono più che buoni e già grande ottimismo sul fatto che entrambe le trattative possano andar a buon fine. E’ chiaro che l’affare Renato Sanches entrerà nel vivo solamente quando si avrà la certezza assoluta dell’addio di Kessie.