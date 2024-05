Milan, contatti per Sarri: Moncada ha parlato con l’agente, i dettagli

Novità cruciali ma anche stupefacenti sulla questione nuovo allenatore del Milan. Geoffrey Moncada sta pensando anche a Maurizio Sarri. I dettagli.

Il Milan è alla disperata caccia del nuovo allenatore, quello che siederà in panchina a partire da luglio al posto di Stefano Pioli. Sono ore caldissime nei piani alti della seda rossonera, con Ibrahimovic e il resto della dirigenza che stanno valutando diversi nomi. Sappiamo bene che il prescelto era Julen Lopetegui, lo spagnolo che però i tifosi milanisti hanno rifiutato ad alta voce e che adesso si è promesso al West Ham. Tutto fa dire che il Diavolo abbia ora gli occhi puntati in Portogallo, dove due allenatori sono in corsa per la panchina del Milan.

Sergio Conceicao e Paulo Fonseca sono i grandi nomi del momento, con Amorim invece defilato e prossimo alla conferma allo Sporting Lisbona (Campione di Portogallo). Le ultime di Sky Sport hanno detto che in pole, come primissima scelta, c’è Sergio Conceicao, il quale però vuole essere convinto dal progetto milanista per rescindere il suo contratto col Porto. Conceicao ha infatti rinnovato da poco il suo accordo col club lusitano, sino al 2028, ma attraverso la clausola bilaterale presente nel contratto non gli verrà difficile svincolarsi.

L’alternativa è Paulo Fonseca, ma un’altra fonte, calciomercato.com, informa di contatti avvenuti per Maurizio Sarri. Il casting è ancora aperto. I dettagli di seguito.

Moncada-Ramadani, non solo Jovic

Maurizio Sarri è un nome che stuzzica i desideri di una buona parte della tifoseria milanista. Insomma, è un profilo che piace in quanto a filosofia di gioco. E i contatti per lui ci sono stati. Come informa calciomercato.com, Geoffrey Moncada ha incontrato l’agente Fali Ramadani per discutere del rinnovo di contratto di Luka Jovic, ma in tale ambito ha chiesto informazioni anche su Maurizio Sarri, al momento svincolato dopo l’esonero alla Lazio.

La fonte sottolinea che resta da comprendere se il resto della società AC Milan potrebbe gradire il profilo del tecnico toscano. Sulla sua candidatura al momento c’è una grossa incognita. Dunque, secondo tali notizie, è facile intuire come la lista dei papabili di Ibrahimovic non si sia ancora ridotta ai 2/3 nomi che vuole Gerry Cardinale. Si parla, oltre che di Sarri, anche di Roberto Martinez e Mark van Bommel. La sensazione, e lo spiega calciomercato.com, è che il Milan stia al momento lavorando a più ampio raggio.

Che Conceicao e Fonseca siano i nomi più caldi è vero, ma non sono gli unici al vaglio. Quanto a Sarri, è possibile arriveranno presto novità.