Sky – Panchina Milan, è lui il primo obiettivo: “Ci stanno provando”

Da Sky Sport arrivano novità decisive sulla prossima panchina del Milan. La dirigenza ha fatto la sua scelta e adesso sta provando a chiudere.

Il Milan ha un primo grande compito prima di lanciarsi nel mercato estivo, quello di trovare prestissimo il sostituto di Stefano Pioli in panchina. È ormai indubbio che l’emiliano lascerà Milanello a giugno, esonerato con un anno d’anticipo rispetto alla naturale scadenza del suo contratto. Il ciclo di Pioli è terminato, e a dirlo è quanto sta combinando la squadra rossonera sul campo da qualche settimana a questa parte. Zlatan Ibrahimovic si è lanciato nella ricerca dell’allenatore più adatto a prendere il posto nella panchina a partire da luglio. In queste settimane, innumerevoli profili sono stati accostati al Milan, ma finalmente la lista si è ristretta al minimo indispensabile, a meno di colpi di scena.

Molto fa dire che il nuovo Diavolo parlerà portoghese nel senso che il nuovo allenatore sarà lusitano. Sappiamo bene che dopo che la pista Lopetegui è saltata, con tanta parte dei tifosi, sono due i profili in corsa per la panchina rossonera. Sergio Conceicao e Paulo Fonseca i nomi balzati in pole negli ultimi giorni, e le indiscrezioni fanno dire che solo uno dei due potrà essere il nuovo allenatore del Milan. Da Sky Sport, però, ci arrivano novità ancor più decisive. Il Diavolo la sua scelta l’ha fatta.

Milan, la prima scelta è una: tentativo in corso

Peppe Di Stefano di Sky Sport fa sapere che è Sergio Conceicao la primissima scelta in questo momento del Milan. Ibrahimovic&Co stanno lavorando duramente per portare il portoghese a Milanello, consapevoli che è legato al Porto da un contratto rinnovato pochi giorni fa sino al 2028. Ma sappiamo bene che il cattivo rapporto con il nuovo Presidente del club, Villas-Boas, sta spiegando Conceicao verso il Milan. Lui è disposto a lasciare Oporto, la sua patria, dopo ben 7 anni. È fortemente attratto dalla possibilità di tornare in Italia e di sposare la causa rossonera. Cosa manca?

Innanzitutto, Conceicao dovrà discutere la rescissione del suo contratto con Villas-Boas, ma ciò è possibile grazie all’esistenza di un’opzione bilaterale presente nel recente accordo firmato. Poi, spiega Peppe Di Stefano, bisognerà trovare un accordo dal punto di vista progettuale, prima che finanziario, e in tal senso i contatti sono in corso e in evoluzione. Il Milan, insomma, ci sta provando nel concreto per il portoghese che adesso è la prima scelta. Nel caso non dovesse andare in porto la trattativa, il Diavolo andrà allora su Paulo Fonseca, l’alternativa molto stimata a Casa Milan.

Anche l’ex Roma piace molto, e, come Conceicao e Pioli, utilizza anche lui il 4-2-3-1. Insomma, o un portoghese o l’altro, il Milan sta provando a dare un’accelerata all’arrivo del nuovo tecnico.