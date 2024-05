Lo speciale Sky per il Milan del 1994 da non perdere: quando e dove vederlo

Sky Sport ha realizzato un documentario sulla vittoria del Milan nel 1994: la conquista della Champions League nell’anno di Berlusconi premier

Una squadra di invincibili – o quasi – sicuramente tra le più amate dai tifosi rossoneri. Ci riferiamo al Milan protagonista nella stagione 1994, quando guidata da Fabio Capello conquistò la Champions League. Un’annata controversa, che vide la discesa in politica di Silvio Berlusconi con tanto di elezione a Presidente del Consiglio.

“Milan 1994, più che una squadra”, la nuova produzione Sky Sport che andrà in onda domani, martedì 7 maggio alle 19 nel primo episodio, con il secondo previsto per sabato 18 maggio alle 14.30. Questa produzione si può vedere anche su NOW in streaming e on demand.

Una vera e propria corazzata che in difesa poteva contare su cinque calciatori cresciuti nel vivaio e capaci di scrivere la storia del club: da Franco Baresi – capitano per 17 stagioni – a Paolo Maldini, che nel 1994 fu nominato calciatore dell’anno per World Soccer ed in grado di vincere 27 trofei, due in più di Alessandro Costacurta. Impossibile, poi, non citare Filippo Galli ed il capitano di quella formazione, Mauro Tassotti.

Un Milan, quello del ’94, che poteva contare anche su Dejan Savicevic, il genio del centrocampo rossonero, una squadra costruita da Adriano Galliani, Ad dei rossoneri, una carriera lunga 31 anni al Milan con 29 trofei conquistati.

Milan, la vittoria della Champions vista dai protagonisti

L’annata trionfale è stata ricostruita in modo minuzioso attraverso materiale di repertorio sia di Sky Sport che di Telepiù, opportunamente restaurato dopo essere stato rcuperato. Il 18 maggio 1994 arrivò la vittoria della Champions League, una data che in molti ricorderanno, significativa anche per la vita politica italiana, considerato come in quella data il Senato della Repubblica italiana confermava la fiducia a Berlusconi.

Dj Ringo, noto tifoso rossonero, ricorda quella finale anche a Baresi e Costacurta ch quella finale non la giocarono. Diversi i contributi che hanno permesso di ricostruire quella stagione: da Caressa a Porrà fino ai decani Maurizio Mosca ed Aldo Biscardi.

La sconfitta con l’Olympique Marsiglia come momento spartiacque, la squalifica del club transalpino, l’acquisto di Desailly nel mercato, le squalifiche di Baresi e Costacurta ma anche un Johann Cruijff nelle vesti di provocatore il giorno prima della finale.

Un documentario che intreccia la vita sportiva con quella politica del nostro paese. E ben 30 le voci di repertorio che raccontano quei momenti attraverso ricordi vissuti in prima persona, da olitici a personaggi dello spettacolo fino ad ex calciatori.