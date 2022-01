Sky – Milan, Kessie non è ancora tornato | Il motivo

Il centrocampista non ha ancora fatto ritorno a Milanello ma il suo ritardo non comporta alcun caso perché dovuto a cause logistiche.

Il Milan continua ad allenarsi per preparare il ritorno in campo dopo la sosta. All’appello mancano ancora alcuni calciatori del gruppo rossonero, tra cui Franck Kessie.

Il centrocampista, probabilmente alla sua ultima stagione in rossonero con il suo contratto che scade il prossimo giugno, non è tornato alla base nella giornata di oggi, come invece si pensava. Alla base c’è però un motivo preciso.

Stando a quanto riferito dal giornalista Peppe Di Stefano, in collegamento con Sky Sport 24, il centrocampista non è ancora presente a Milanello oggi. L’ivoriano infatti deve ancora fare ritorno dall’Africa, nonostante sia stato eleminato con la sua Costa d’Avorio dall’Egitto mercoledì scorso.

Secondo le parole di Di Stefano non ci sarebbe nessun caso, con la società che è al corrente del suo ritardo, un ritardo logistico. A breve il centrocampista rossonero farà quindi ritorno a Milano e si metterà a disposizione dell’allenatore Stefano Pioli in vista del gran match di sabato contro l’Inter di Simone Inzaghi, in programma a San Siro alle ore 18.