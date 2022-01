Milan, super colpo in difesa in estate | L’agente conferma tutto!

Spente definitivamente le speranze di vedere Sven Botman con la maglia del Milan già in questa sessione invernale di mercato

Le possibilità si erano già affievolite di molto nelle ultime settimane, ma adesso è arrivata la conferma direttamente dal suo agente. Sven Botman non giocherà nel Milan in questa seconda parte di stagione e resterà al Lille, squadra che ne detiene il cartellino.

Invalicabile il muro eretto dal club francese, che sin da subito ha fatto capire di non volersi privare del suo difensore se non per cifre esorbitanti. Per questo la proposta del Milan (prestito con riscatto a giugno) è stata snobbata dal Lille. Altre proposte sono giunte per Botman, ma nessuna li ha convinti del tutto. Per tutti questi motivi il giocatore rimarrà in Ligue 1 almeno fino al termine di questa stagione, e si riprenderà a parlare di lui soltanto da giugno.

A confermare tutto questo è lo stesso agente di Botman, Nikkie Bruinenberg. Ha spiegato come il giocatore stia bene e sia tranquillo nel Lille e che è felice di vestire questa maglia. A pochissime ore dal termine del mercato di gennaio dunque il Milan non è ancora riuscito a trovare un sostituto per Tomori e Kjaer e difficilmente lo troverà adesso. Sembra quasi ci sia rassegnazione, o meglio la convinzione di poter andare avanti con i difensori già presenti in rosa.

Bruinenberg: “Milan? Tante squadre interessate a Botman”

Intervistato dall’emittente olandese Voetbal International, Nikkie Bruinenberg, procuratore di Botman, ha spiegato i motivi per cui il suo assistito non si è mosso dal Lille e se ci siano le condizioni per far sì che ciò accada nella prossima stagione: “Tanti club interessati, tante richieste pervenute, ma nessuna ha soddisfatto in pieno il Lille. In questo momento i francesi non vogliono vendere Sven“.

Botman sta bene così: “E’ felice qui, perché gioca la Champions League. Non è un disastro ciò che è successo, è comunque felice di essere in un bellissimo club. Milan? A loro piace molto il giocatore. La trattativa potrebbe procedere in estate, non escludo nulla”.

Insomma, l’agente non ha assolutamente smentito l’interesse dei rossoneri per il difensore, ma l’operazione purtroppo per i milanisti non è andata in porto. La speranza è che tutto sia solamente rinviato a giugno, e che finalmente Botman possa sbarcare in Italia e migliorare qualitativamente il reparto difensivo del Milan, che dal prossimo campionato potrà beneficiare anche del ritorno di Simon Kjaer.