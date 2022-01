Milan, l’attaccante va in Bundesliga: contratto di 5 anni

E’ arrivata ormai alle battute finali la trattativa che porterà l’attaccante a giocare per i tedeschi il prossimo anno. Il 23enne piaceva ai rossoneri.

L’ultimo giorno di questa sessione invernale di calciomercato sarà quello buono per l’ufficialità di molte trattative condotte nell’arco di questo mese. Ne arriva un’altra che era nell’aria da qualche settimana.

Con l’acquista del giovane Marko Lazetic, il Milan ha messo apposto la casella dell’attaccante di prospettiva da mettere all’ombra di due attaccanti di esperienza come Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. L’attaccante serbo ormai ex Stella Rossa era un tipo di profilo che la dirigenza rossonera cercava già dalla scorsa estate, da quando aveva puntato il brasiliano Kaio Jorge, poi accasatosi alla Juventus.

Una ricerca che si era conclusa negli ultimi giorni di agosto con l’arrivo di Pellegri dal Monaco, con l’azzurro che in questi mesi non ha convinto a pieno e che è stato girato al Torino per fare spazio al serbo. Fra i vari profili sondati però nella scorsa estate per l’attacco, c’era un altro giovane proveniente dalla Ligue 1, campionato dove Maldini pesca spesso. Si tratta di Kolo Muani del Nantes. Ne parliamo perché le ultime indiscrezioni lo considerano ormai destinato alla Bundesliga.

Muani in Bundesliga: quinquennale con l’eintracht

Questione di ore e Muani infatti firmerà per l’Eintracht Francoforte. Secondo quanto riferito RMC Sport, l’attaccante del Nantes è ormai pronto a firmare un contratto di cinque anni con il club tedesco. Un’avventura che, come spiega il portale francese, partirà dal prossimo giugno, dopo la scadenza del contratto in essere con il Nantes, che lo perderà quindi a parametro zero.

✅ Kolo Muani va bien rejoindre Francfort. Un contrat de cinq ans à partir de cet été. — RMC Sport (@RMCsport) January 31, 2022

Una trattativa durata molti mesi e che ha vissuto anche diversi problemi, ma che alla fine è andata in porto. I canarini si sono infatti appellati anche ai legali, sostenendo che il 23enne avesse firmato per i tedeschi ben prima dell’1 gennaio. Alla fine il club francese si dovrà arrendere a perdere gratuitamente il calciatore, che è stato un profilo gradito anche al Milan in passato.